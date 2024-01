Združeni narodi pozivajo države k ohranitvi pomoči UNRWA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je potrdil, da se obtožbe, ki jih preiskujejo tudi Združeni narodi, nanašajo na 12 ljudi. Devet so jih odpustili, eden je mrtev, identiteto dveh drugih pa še ugotavljajo. Foto: Reuters

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pozval k nadaljnji pomoči agenciji za palestinske begunce, potem ko je več držav po obtožbah o sodelovanju nekaj zaposlenih pri napadu Hamasa na Izrael ustavilo financiranje. Vodja UNRWA Philippe Lazzarini je to odločitev označil za šokantno, izraelski zunanji minister Izrael Kac pa ga je pozval k odstopu.

Agencija ZN za palestinske begunce (UNRWA) je v petek sporočila, da je zaradi navedb Izraela, da so sodelovali pri napadu islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani, odpustila več uslužbencev in uvedla preiskavo.

Zaradi obtožb so že kmalu začasno ustavitev financiranja agencije naznanile ZDA, sledile so še Velika Britanija, Avstralija, Kanada, Italija, Finska, Nemčija, Nizozemska in Švica.

"Čeprav razumem njihovo zaskrbljenost - tudi sam sem bil zgrožen nad obtožbami - močno pozivam vlade, ki so začasno ustavile financiranje, naj vsaj zagotovijo nadaljevanje operacij UNRWA," je pozno v soboto po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil Antonio Guterres.

Potrdil je, da se obtožbe, ki jih preiskujejo tudi Združeni narodi, nanašajo na 12 ljudi. Devet so jih odpustili, eden je mrtev, identiteto dveh drugih pa še ugotavljajo. Tako kot pred njim Philippe Lazzarini je tudi sam napovedal, da bodo odgovorni za svoja dejanja odgovarjali.

A kot je dodal, domnevna dejanja nekaterih zaposlenih ne bi smela pomeniti kaznovanja za več tisoč drugih uslužbencev.

Odločitev o prekinitvi financiranja je kot šokantno označil tudi prvi mož agencije Lazzarini, češ da gre za obtožbe na račun majhnega števila uslužbencev. Kot je še poudaril, so od pomoči agencije odvisna življenja ljudi v Gazi.

Izraelski zunanji minister Izrael Kac je Lazzarinija v odzivu pozval k odstopu, potem ko je že pred tem v soboto naznanil, da si bo Izrael po vojni prizadeval ustaviti delovanje agencije v Izraelu.