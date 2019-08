ZDA: V strelskem obračunu ranjenih šest policistov

Med policijsko racijo zaradi mamil v hiši v Philadelphii je v sredo prišlo do strelskega obračuna med katerimi je bilo lažje ranjenih šest policistov. Policisti so aretirali nekaj osumljencev za preprodajo mamil nakar je nanje odprl ogenj moški in jih pregnal iz hiše v kateri se je potem zabarikadiral in streljal naprej.

Po streljanju so hišo obkolile močne policijske sile, dva policista pa sta ostala ujeta v hiši. Drama, ki se je začela z racijo pozno popoldne, se je nadaljevala več ur.

Policisti na koncu niso vedeli ali je strelec le en ali morda, dva. Vedeli pa so, da eden zanesljivo v živo predvaja dogajanje na Facebooku in se ne namerava predati ne glede na pogajanja s policijo.

Policija je potem izpraznila bližnji kampus univerze Temple in vrtec ter prebivalce iz bližnjih zgradb. Na pomoč so priskočili agenti Urada za alkohol, tobak in strelno orožje (ATF), z dogajanjem pa so seznanili pravosodnega ministra ZDA Williama Barra in predsednika Donalda Trumpa kakor tudi guvernerja Pensilvanije Toma Wolfa.