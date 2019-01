ZDA ubile domnevnega načrtovalca napada na rušilec Cole

Al Badavi naj bi bil ubit v napadu ameriškega letalstva v torek v Jemnu. O posledicah tega napada zaenkrat ni bilo nič znanega, Donald Trump pa je zdaj sporočil, da je bil pri tem ubili Džamala al Badavija.

"Naša velika vojska je izvedla pravico za junake, ki so bili ubiti in ranjeni v strahopetnem napadu na USS Cole. Ravnokar smo ubili vodjo tega napada, Džamala al Badavija. Naše delo proti al Kaidi se nadaljuje. Nikoli ne bomo prenehali v našem boju proti radikalnemu terorizmu," je poudaril Trump v tvitu.

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism!