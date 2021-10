ZDA odpirajo kopensko mejo za cepljene potnike

V prizadevanjih za upočasnitev širjenja novega koronavirusa so ZDA že marca 2020 zaprle meje za večji del potnikov iz Evropske unije, Velike Britanije in Kitajske. Kasneje so na seznam dodale še Indijo in Brazilijo. Obenem so oblasti prepovedale tudi vstop večini potnikov prek kopenske meje z Mehiko in Kanado.

Odpiranje v dveh fazah

Visoki predstavnik Bele hiše je v torek napovedal, da bo odprtje potekalo v dveh fazah. Sprva bo cepljenje proti covidu-19 obvezno za nenujna potovanja, med katera na primer spadajo družinski obiski ali turizem. Obenem bodo tako kot že zadnje leto in pol v državo lahko vstopali tudi necepljeni, ki so na t. i. nujni poti.

V okviru druge faze, ki se bo začela v začetku januarja 2022, bodo morali biti vsi potniki ob vstopu v ZDA polno cepljeni, ne glede na njihov razlog obiska. Na ta način naj bi tistim, ki potujejo iz nujnih razlogov, omogočili dovolj časa za cepljenje.

Glede cepiv, ki bodo omogočala vstop v državo, je predstavnik spomnil na nedavno priporočilo ameriških zdravstvenih oblasti. Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je pretekli teden sporočil, da bodo pri letalskih potnikih za vstop v državo sprejemali cepljenje z vsemi cepivi proti covidu-19, ki sta jih odobrili ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

Čeprav CDC še ni podal priporočila za kopenska potovanja, Bela hiše pričakuje, da bodo zanje veljala enaka pravila.