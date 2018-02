ZDA bodo veleposlaništvo v Jeruzalem preselile maja

ZDA bodo svoje veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem preselile sredi maja letos, kar sovpada s 70. obletnico razglasitve neodvisnosti Izraela, so danes povedali viri na ameriškem zunanjem ministrstvu. Veleposlaništvo bo najprej v prostorih, kjer je trenutno konzulat, nato pa ga bodo preselili.

Visoki predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Steven I. Goldstein je danes dejal, da je ameriški zunanji minister Rex Tillerson v četrtek podpisal varnostni načrt za selitev veleposlaništva v Jeruzalem, kar je bila še zadnja ovira za uresničitev odločitve predsednika ZDA Donalda Trumpa o selitvi, poroča časnik Washington Post.

Trump je odločitev o selitvi in priznanju Jeruzalema za prestolnico Izraela sporočil decembra lani in s tem sprožil kritike v mednarodni skupnosti in palestinskih oblasteh.

Veleposlaništvo bo sprva v prostorih ameriškega konzulata v jeruzalemski četrti Arnona. Ko bo konzulat uradno razglašen za veleposlaništvo, bodo imeli veleposlanik David Friedman in več sodelavcev pisarne tako v Tel Avivu kot v Jeruzalemu.

Pozneje bodo veleposlaništvo preselili v nove prostore v Jeruzalemu, ki pa jih morajo še zgraditi. Finančna sredstva bodo prispevali tudi zasebniki.

Ameriški podpredsednik Mike Pence je sicer še pretekli mesec v izraelskem parlamentu dejal, da bodo veleposlaništvo preselili do konca leta 2019.

Palestinska osvobodilna organizacija (PLO) je danes odločitev o datumu selitve označila za provokacijo. Dan razglasitve izraelske neodvisnosti 14. maja 1948 namreč sami imenujejo nakba oziroma "dan katastrofe".

"Odločitev ameriške administracije, da prizna Jeruzalem za izraelsko prestolnico in izbere dan katastrofe palestinskih ljudi za datum selitve, je huda kršitev mednarodnega prava," je povedal drugi mož PLO Saeb Erekat. Rezultat tega bo "uničenje rešitve dveh držav, kot tudi provokacijo za vse Arabce in muslimane", je poudaril.

Izbira datuma selitve in selitev leto prej, kot je bilo sprva napovedano, bi lahko še oddaljila ponoven začetek mirovnih pogovorov med Palestinci in Izraelci, meni francoska tiskovna agencija AFP. V okviru teh pogajanj se mednarodna skupnost zavzema za oblikovanje dveh držav. Na teh pogajanjih pa naj bi se dogovorili tudi o statusu Jeruzalema.