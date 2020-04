Žarek upanja: 97-letna prababica premagala novi koronavirus

Samo v nedeljo je v Braziliji, kjer je več kot 22 tisoč ljudi okuženih z novim koronavirusom, umrlo kar 1.223 ljudi. Smrti se je uspelo izogniti 97-letni Gini Dal Colleto, ki so jo prvega aprila sprejeli v bolnišnico s simptomi novega koronavirusa. Med hospitalizacijo je dobivala kisik in se zdravila na intenzivni negi.

Včeraj je bila žilava babica in prababica, ki je pri tako visoki starosti še vedno sama skrbela zase in svoje gospodinjstvo, že tako pri močeh, da so jo odpustili iz bolnišnice. Njena zgodba je več kot očitno navdušila tudi zdravstveno osebje, saj so ji po poročanju agencije Reuters glasno ploskali, medtem ko so jo na invalidskem vozičku odpeljali iz bolnišnice.

To je le majhen žarek upanja za južnoameriško državo, ki jo je virus močno prizadel. Razkril je vse slabosti njihovega javnega zdravstva in sprožil živahno politično razpravo o tem, kako najučinkoviteje zajeziti širjenje okužbe in hkrati poskrbeti za obstoj gospodarstva, poroča Reuters.

Včeraj so na znamenitem kipu Jezusa Kristusa, ki stoji na griču Corcovado v Riu de Janeiru, projicirali številne podobe in zahvale zdravstvenemu osebju, ki je v času pandemije najbolj na udaru. Foto: Getty Images

Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro, znan po svoji desničarski usmeritvi, je kritičen do ukrepov socialne distance, ki so jih uvedli guvernerji nekaterih zveznih držav, podpirajo pa jih tudi predsednikovi zdravstveni svetovalci.

Bolsonaro zahteva čimprejšnji zagon gospodarstva, saj pravi, da podaljševanje karantene predstavlja večje tveganje kot bolezen, ki jo sam imenuje "blažji prehlad".

Takšno lahkotno sprejemanje pandemije ga je že stalo javno podporo, Brazilci pa na nestrinjanje z njim vsak večer opozarjajo tudi z ropotanjem po loncih.

Samo včeraj je v Braziliji zaradi novega koronavirusa umrlo 1.223 ljudi, kar je 99 več kot dan prej.