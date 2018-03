Zaradi umora 11 žensk so ga obsodili na smrt

Gao je za žrtve izbiral mlajše ženske, oblečene v rdeče, ki jim je sledil do doma, kjer jim je prerezal vrat in izmaličil njihova trupla. Nekaterim žrtvam je odstranil reproduktivne organe. Njegova najmlajša žrtev je bila stara osem let.

Gao je moril med letoma 1988 in 2002 v provinci Gansu in sosednji avtonomni pokrajini Notranja Mongolija. Policija ga je lovila vrsto let, v zanko pa se je ujel leta 2016.

Lovili so ga 28 let

Policija je leta 2004, ko je umore prvič povezala med seboj, razpisala nagrado za morilcem v višini 200.000 juanov (25.000 evrov). Na sled so mu prišli, ko je policija odvzela DNK Gaovega sorodnika zaradi nekega manjšega kaznivega dejanja. Ugotovili so, da se DNK morilca, ki so ga lovili 28 let, ujema z Gaovim.

Sodišče v mestu Baiyin je sporočilo, da se Gao, ki so mu odvzeli vse premoženje, ne bo pritožil na smrtno kazen.