Zaradi nezaupanja odstopilo uredništvo ženske priloge vatikanskega časnika

"Odstopamo, ker čutimo, da nas obkroža vse večje ozračje nezaupanja in delegitimizacije," je v pismu papežu Frančišku zapisala ustanoviteljica mesečnika Donne Chiesa Mondo Lucetta Scaraffia.

V pismu, ki so ga ta teden objavili mediji, je Scaraffia, zgodovinarka in novinarka, še zapisala, da se z zaprtjem njenega mesečnika končuje oz. razpada izjemna izkušnja za Cerkev. Kot je spomnila, je v okviru mesečnika skupina žensk v osrčju Vatikana in komunikacij Svetega sedeža prvič lahko delovala in se glede novic odločala avtonomno.

Foto: Reuters

Mesečnik so z odobritvijo tedanjega papeža Benedikta XVI. ustanovili pred sedmimi leti, izhajal pa je v italijanski, španski, francoski in angleški različici. V tej prilogi vatikanskega uradnega časopisa je uredniška ekipa objavljala prispevke o duhovnosti in teologiji, lotevala pa se je tudi zelo feminističnih vprašanj, kot je na primer izkoriščanje redovnic.

Objavili prispevek o posiljenih nunah

Prejšnji mesec so v Donne Chiesa Mondo objavili izjemno odmeven prispevek o posiljenih nunah, ki so bile prisiljene splaviti ali so bile izgnane iz skupnosti in katerih otrok niso njihovi očetje, duhovniki, nikoli priznali. Po objavi tega prispevka je Frančišek prvič priznal tovrstne zlorabe duhovnikov.

Foto: Reuters

Scaraffia je ob napovedi odstopa tudi objavila uvodnik, ki naj bi izšel v zadnji številki mesečnika, predvidoma 1. aprila. V njem je novo vodstvo L'Osservatore Romano neposredno obtožila, da želi, da se ženske uklonijo. Kot je pojasnila, naj bi jih želeli delegitimizirati in objavljati prispevke, "ki so bili drugačne uredniške politike od naše".

Mesečnik je užival podporo prejšnjega urednika L'Osservatore Romano Giovannija Marie Viana, razgledanega univerzitetnega profesorja, ki pa so se mu decembra lani čez noč zahvalili za sodelovanje in ga zamenjali s pisateljem Andreo Mondo. Zamenjava na čelu časnika je bila del ene izmed največjih kadrovskih prevetritev v vatikanskih komunikacijah.

Monda se je v izjavi za javnost zgolj zahvalil Scaraffii za "cenjeno delo", hkrati pa poudaril, da se ni nikoli vpletal v delo mesečnika. Sam naj bi zgolj "svetoval", katere teme in posameznike bi lahko vpeli v delo. Navedel je tudi, da bo mesečnik še naprej izhajal.