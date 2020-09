Zaradi kritičnih objav o Trumpu so ji odvzeli nagrado

Generalni inšpektor State Departmenta je po preiskavi ugotovil, da so finski novinarki Jessikki Aro odvzeli posebno nagrado, potem ko so odkrili, da je objavila nekaj kritičnih stavkov o predsedniku ZDA Donaldu Trumpu.

State Department od leta 2007 podeljuje posebne nagrade ženskam iz tujih držav, ki so se posebej izkazale s svojim pogumnim delom. Arojevo so izbrali, ker je poročala o ruskih propagandnih aktivnostih in zaradi tega prejemala grožnje s smrtjo ter bila žrtev hekerskih napadov. Po izbiri za nagrado so ji poslali ponudbe za letalsko vozovnico za ZDA, kjer bi nagrado prejela.

Pripravniki so jo "razkrili"

Nato pa so pripravniki v State Departmentu odkrili, da je na Facebooku in Twitterju opozarjala na to, kaj dela Trump, na primer da medije označuje za sovražnike ljudstva. Zabavno se ji je zdelo, da se bosta Trump in ruski kolega Vladimir Putin srečala v Helsinkih, kjer bodo lahko ljudje potem hkrati protestirali proti obema.

Nagrado so ji zatem na hitro odvzeli, skupaj s povabilom za obisk ZDA, State Department pa je poročal, da je bila izbrana napačno ter da so bile druge kandidatke boljše. Preiskava je zdaj ugotovila, da niso bili iskreni, saj je generalni inšpektor odkril interne dopise.

Med njimi so potrditev izbire in nagrade državnega sekretarja Mika Pompea, pa tudi dopisi, da ji morajo nagrado odvzeti. Med drugim so se bali, da bodo v zadrego spravili prvo damo ZDA Melanio Turmp, ki je nagrade podelila.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo Foto: Reuters

Prepihi

Pompeo je že odpustil notranjega revizorja State Departmenta zaradi preiskav o "politizaciji" zunanje politike, zdaj podobno grozi tudi nasledniku Steva Linicka, vršilcu dolžnosti generalnega inšpektorja Matthewu Klimowu.

Demokratski senator iz New Jerseyja Robert Menendez je sporočil, da gre za nov primer, kako sta strah in strankarstvo prežela ameriško zunanjo politiko in diplomacijo. "Pompeo bi moral počastiti pogumno novinarko, ki se je zoperstavila propagandi Kremlja, namesto tega pa so trepetali pred predsednikom, ki dan za dnem oponaša Putina. Novinarki bi se morali opravičiti," je dejal Menendez.

Urad za globalna ženska vprašanja State Departmenta je po objavi poročila preiskave sporočil, da tudi sami delijo v poročilu izražene skrbi in so uvedli krepko revizijo politike in postopkov, da zagotovijo doslednost, preglednost in odgovornost.