Zaradi groženj zaprli 15 kanadskih šol

Oblasti so se za zaprtje šol odločile, ko so na družbenih medijih zaznale dve grožnji z nasiljem. Zaprli so šole v okrožju Selkirk blizu Winnipega.

Policija je nato v povezavi z grožnjami prijela 18-letnika in 18-letnico ter še 16-letnika. Drugih osumljencev za grožnje ne iščejo, je po poročanju dpa še sporočila kanadska policija.