Z imenovanjem ministrov je bila danes oblikovana nova madžarska vlada pod vodstvom premierja Petra Magyarja, čigar konservativna stranka Tisza je zmagala na aprilskih parlamentarnih volitvah. Vlada, v kateri je 16 ministrov, je popoldne slovesno prisegla v parlamentu. Magyar je ob tem zagotovil, da bo vlada služila narodu.

Madžarski predsednik Tamas Sulyok je na slovesnosti v palači Sandor v Budimpešti novim ministrom podelil poverilna pisma. V skladu z madžarsko ustavo se vlada oblikuje, ko ministre imenuje predsednik na priporočilo predsednika vlade, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Foto: Reuters

Kdo bo vodil ministrstva?

Zunanje ministrstvo bo vodila Anita Orban, notranje ministrstvo Gabor Posfai, obrambni minister bo Romulusz Ruszin-Szendi, ministrica za pravosodje pa Marta Gorog. Na čelu ministrstva za gospodarstvo in energetiko bo Istvan Kapitany, finančno ministrstvo je pripadlo Andrasu Karmanu, medtem ko bo Zsolt Hegedus vodil ministrstvo za zdravje.

Ministrska ekipa je nato popoldne slovesno prisegla na plenarnem zasedanju parlamenta.

Cilj nove vlade je po besedah Magyarja gradnja delujoče in humane Madžarske. Foto: Reuters

Magyar je v govoru, v katerem je predstavil svoj kabinet parlamentu, dejal, da bo vlada služila narodu, ne premierju. Vlado sestavljajo ministri, ki so se že dokazali na svojih področjih in so sposobni sprejemati odločitve od prvega dne, je povedal po poročanju MTI.

Delujoča in humana Madžarska

Cilj nove vlade je po besedah Magyarja gradnja delujoče in humane Madžarske. Dodal je, da bo vlada pod vodstvom Tisze delovala kot ekipa, z jasnimi odgovornostmi in preglednimi odločitvami, saj je to edini način za povrnitev zaupanja v državo, ki je bilo, kot je dodal, v zadnjih letih izgubljeno.

Parlament je v soboto na ustanovni seji potrdil Magyarja za novega premierja, s čimer se je končala dolgoletna vladavina Viktorja Orbana. Magyar je ob izvolitvi obljubil, da bo Madžarski služil in ne vladal. Poudaril je, da so mu volivci podelili mandat za to, da odpre novo poglavje v madžarski zgodovini.

Foto: Reuters

Tisza ima v novem sklicu parlamenta udobno večino

Tisza ima po zmagi na volitvah v novem sklicu parlamenta 141 od skupno 199 poslanskih sedežev. V parlament sta se sicer uvrstili še konservativna populistična stranka Fidesz dolgoletnega premierja Orbana z 52 poslanci in skrajno desna Naša domovina, ki si je zagotovila šest sedežev.