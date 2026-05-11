Strokovni pristop k zaščiti zunanjih lesenih površin

Les zaradi svoje topline, naravnega videza in elegance ostaja ena najbolj priljubljenih izbir za zunanje površine, kot so terase, fasade, pergole, ograje in vrtno pohištvo. Ker pa je zunaj nenehno izpostavljen soncu, vlagi in temperaturnim spremembam, brez ustrezne zaščite hitro izgublja svoj videz in odpornost. Za njegovo dolgo življenjsko dobo sta ključni redna nega in pravilna zaščita.

Zakaj zunanji les potrebuje zaščito?

Les je naraven material, ki se odziva na okoljske vplive. UV-žarki, dež, sneg in vlaga postopoma povzročajo sivenje površine, razpoke in hitrejše vpijanje vode. Posledično se lahko pojavijo tudi plesen, alge in trohnoba, ki vplivajo tako na videz kot na trdnost lesa.

Najbolj obremenjene so predvsem:

lesene terase,

fasadne obloge,

pergole in nadstreški,

ograje,

vrtno pohištvo,

lesene stopnice in druge zunanje konstrukcije.

Brez rednega vzdrževanja les hitreje propada, obnova pa postane zahtevnejša in dražja.

Oljenje kot učinkovita zaščita lesa

Ena najbolj priljubljenih metod zaščite zunanjega lesa je oljenje. Olje prodre v lesna vlakna in ga zaščiti od znotraj, hkrati pa ohrani naravno strukturo in prijeten občutek na otip. Za razliko od lakov olje na površini ne ustvari debelega sloja, zato lahko les še vedno diha in se prilagaja vremenskim spremembam. To je pri zunanjih površinah posebej pomembno, saj se les zaradi vlage in temperaturnih nihanj nenehno krči in razteza.

Kakovostna olja:

zmanjšujejo vpijanje vode,

ščitijo pred UV-žarki,

preprečujejo izsuševanje,

poudarijo strukturo lesa,

omogočajo enostavnejšo obnovo površine.

Kdaj je čas za obnovo lesene terase ali fasade?

Tudi dobro zaščiten les sčasoma potrebuje obnovo. Vremenski vplivi, umazanija in vsakodnevna uporaba postopoma obrabljajo zaščitni sloj.

Najpogostejši znaki, da je čas za ponovno zaščito, so:

izguba barve,

suha ali hrapava površina,

vpijanje vode v les,

pojav sivine,

manjše razpoke.

Postopek obnove običajno vključuje čiščenje površine, odstranjevanje sivine in nečistoč, sušenje lesa ter ponovno oljenje oziroma nanos zaščitnega sredstva. Redno vzdrževanje bistveno podaljša življenjsko dobo lesa in zmanjša potrebo po večjih sanacijah.

Kako pravilno čistiti lesene in WPC terase?

Redno čiščenje je eden najpomembnejših korakov pri ohranjanju zunanjih površin. Na terasah se hitro nabirajo prah, ostanki listja, mah, alge in druga umazanija, kar lahko vpliva na videz in obstojnost materiala.

Čiščenje lesenih teras

Lesene terase je priporočljivo redno pometati in čistiti z blagimi čistili, namenjenimi zunanjemu lesu. Pri čiščenju je najbolje uporabiti mehko krtačo ali krpo, saj lahko pregrobi pripomočki poškodujejo površino.

Previdnost je potrebna tudi pri uporabi visokotlačnih čistilcev. Premočan pritisk lahko poškoduje lesna vlakna in oslabi zaščitni sloj, zaradi česar les hitreje propada. Po čiščenju je priporočljivo preveriti stanje zaščite in po potrebi površino ponovno naoljiti.

Vzdrževanje WPC teras

Tudi WPC terase potrebujejo redno nego, čeprav ne zahtevajo klasičnega oljenja kot naravni les. Na površini se sčasoma naberejo madeži, vlaga in umazanija, zato je priporočljivo redno čiščenje z nežnimi čistili.

Pomembno je tudi odstranjevanje nečistoč iz rež med deskami, saj s tem preprečimo zastajanje vode in nastanek trdovratnih madežev.

Za dodatno zaščito WPC površin se lahko uporablja tudi poseben zaščitni premaz, ki po strukturi spominja na teakovo olje. Priporočljivo je, da se zaščitni sloj nanese že na novo montirano WPC teraso, saj pomaga zmanjšati vpijanje smoga, umazanije in drugih nečistoč v površino materiala. Kasneje se premaz obnavlja po potrebi, podobno kot pri lesenih terasah.

Kateri deli zunanjih konstrukcij so najbolj izpostavljeni?

Pri zunanjih lesenih konstrukcijah niso vsi deli enako obremenjeni. Najhitreje se obrabljajo horizontalne površine, kjer voda dlje časa zastaja, ter deli, ki so stalno izpostavljeni soncu in vlagi.

Posebno pozornost je priporočljivo nameniti:

terasam ob bazenih,

nepokritim lesenim stopnicam,

zgornjim delom ograj,

pergolam brez strešne zaščite,

manj prezračevanim delom konstrukcij.

Na življenjsko dobo lesa pomembno vpliva tudi prezračevanje. Če se vlaga v lesu zadržuje predolgo, lahko poškodbe nastanejo precej hitreje. Prav zato sta redno pregledovanje površin in pravočasno vzdrževanje ena ključnih korakov za dolgoročno zaščito.

S paleto različnih odtenkov olja se prilagodijo vsakemu okusu. Na vašo željo pripravijo tudi odtenek po meri. Foto: Lesolje

Les, ki ostane lep tudi po letih uporabe

Z ustrezno nego lahko lesene terase, fasade in druge zunanje konstrukcije tudi po več letih ohranijo lep videz in odpornost. Redno čiščenje, pravočasna obnova ter kakovostna zaščitna sredstva pomagajo preprečevati poškodbe zaradi vlage, sonca in temperaturnih sprememb.

Ne glede na to, ali gre za zaščito nove terase ali obnovo starejših lesenih površin, je izbira kakovostnih izdelkov ključna za dolgoročen rezultat. Več rešitev za oljenje, čiščenje in obnovo zunanjega lesa najdete na Lesolje.