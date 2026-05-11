Ponedeljek, 11. 5. 2026, 14.46

8 minut

Občan v Sežani policistom pomagal prijeti vlomilca

slovenska policija, policija, policijsko vozilo | Foto Shutterstock

Ker so policisti med postopkom ugotovili, da vse osebe delujejo skupaj, so zbrali dodatne informacije in potrdili sum, da so storilci 28. aprila vlomili v hišo v naselju Dol pri Vogljah, zato so prostost odvzeli tudi ženski.

Sežanski policisti so prejšnji teden po obvestilu občana prijeli madžarska državljana, ki ju sumijo vloma v hišo in kraje avtomobila. Prijetju je botrovala informacija domačinov o sumljivih osebah z električnimi skiroji. Osumljencema so policisti odvzeli prostost in ju kazensko ovadili, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.

Kot so zapisali, je občan v četrtek obvestil policijsko postajo Sežana, da je pri vasi Vrhovlje opazil sumljive osebe. Domačini so namreč pred tem osebe s skiroji povezali z enim od preteklih vlomov v stanovanjsko hišo. Policisti so takoj preiskali območje in izsledili 23-letno državljanko Madžarske ter dva otroka, stara 13 in 15 let. Otroka sta uporabljala električna skiroja.

Vozilo vozil državljan Madžarske

Med postopkom so policisti prejeli prijavo oškodovanca, ki jim je sporočil, da mu je moški v spremstvu mlajše osebe na skiroju malo prej ukradel osebni avtomobil, parkiran poleg njive. Oškodovanec jim je posredoval tudi znamko, tip in registrsko označbo vozila. Kmalu zatem so policisti opazili ukraden avtomobil in voznika poskušali ustaviti. Voznik je avtomobil sunkovito ustavil in zbežal, a so ga policisti hitro dohiteli in uspešno prijeli. Ugotovili so, da gre za 47-letnega državljana Madžarske.

Osebe so delovale skupaj

Ker so policisti med postopkom ugotovili, da vse osebe delujejo skupaj, so zbrali dodatne informacije in potrdili sum, da so storilci 28. aprila vlomili v hišo v naselju Dol pri Vogljah, zato so prostost odvzeli tudi ženski.

Ker osumljenca nista starša prisotnih otrok, so policisti na kraj poklicali delavke centra za socialno delo, ki so prevzele skrb za oba mladoletnika.

