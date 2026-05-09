Sobota, 9. 5. 2026, 16.59

Peter Magyar po potrditvi za premierja obljubil, da bo služil Madžarski

Peter Magyar | Peter Magyar je bil v madžarskem parlamentu izvoljen za novega predsednika vlade. Viktorja Orbana ni bilo v parlamentu. | Foto Guliverimage

Peter Magyar je bil v madžarskem parlamentu izvoljen za novega predsednika vlade. Viktorja Orbana ni bilo v parlamentu.

Madžarski parlament je na današnji ustanovni seji potrdil vodjo konservativne stranke Tisza Petra Magyarja za novega premierja, s čimer se je končala dolgoletna vladavina Viktorja Orbana. Magyar je ob izvolitvi obljubil, da bo Madžarski služil, ne pa ji vladal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodal je, da bo Madžarski služil, dokler bo njegovo služenje koristno in dokler ga bo narod potreboval. Dodal je, da so se milijoni ljudi odločili za spremembo po 16 letih vladavine Viktorja Orbana. Magyarja je za novega predsednika madžarske vlade podprlo 140 poslancev, 54 jih je bilo proti, eden se je glasovanja vzdržal, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. Zatem je prisegel na položaj.

"Ljudstvo ni želelo samo zamenjave vlade, ampak tudi spremembo režima"

V inavguracijskem govoru po prisegi je Magyar dejal, da so mu Madžari podelili mandat, da odpre novo poglavje v madžarski zgodovini. Povedal je, da ljudstvo ni želelo le zamenjave vlade, temveč tudi spremembo režima. Zaupanje, ki ga je prejela njegova stranka na volitvah, pa je označil za čast in veliko moralno obveznost, poroča MTI.

Ob tem je opozoril, da je nemogoče začeti znova brez sprave. Dodal je, da ni sprave brez pravice in ni pravice brez soočanja s preteklostjo. Če bi kateri od teh elementov manjkal, bo madžarsko ljudstvo znova razočarano, je menil. Objavo rezultatov glasovanja so tako v parlamentu kot zunaj njega, kjer so se zbrali številni Magyjarjevi podporniki, pospremili z glasnim aplavzom.

45-letni Magyar bo tako po 16 letih na oblasti zamenjal desničarskega populista Orbana, ki se po poročanju AFP danes ni udeležil ustanovne seje parlamenta.

