Zanzibar: zaradi uživanja želvjega mesa umrla ženska in osem otrok

Potem ko so uživali želvje meso, je na Zanzibarju umrlo osem otrok in ženska, še 78 ljudi so hospitalizirali, poroča Sky News.

Laboratorijski testi umrlih in hospitaliziranih so pokazali, da so vsi uživali meso morske želve, je pojasnil tamkajšnji zdravnik. Dodal je, da je bila ženska, ki je umrla v petek, mati otroka, ki je zaradi zastrupitve umrl dan prej.

Želvje meso, ki na Zanzibarju velja za specialiteto, lahko privede do zastrupitve s hrano, ki je za človeka lahko tudi usodna. Prvi znaki zastrupitve so slabost, bruhanje ter rane v grlu in ustih.

Po množični zastrupitvi so oblasti prebivalce Zanzibarja pozvale, naj ne uživajo jedi z želvjim mesom. Na otok so poslali tudi ekipo za obvladovanje nesreč.