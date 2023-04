Za objavami tajnih dokumentov naj bi stal ameriški vojaški sodelavec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po uhajanju zaupnih ameriških vojaških dokumentov so v javnost prišle nove podrobnosti, tokrat o Rusiji, kjer naj bi bili spori znotraj političnega vodstva ostrejši, kot se je sprva zdelo. Ameriški mediji pa so medtem poročali, da za objavo dokumentov stoji moški, ki je delal v enem od ameriških vojaških oporišč in je velik ljubitelj orožja.