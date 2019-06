Za napadi na tankerje v Omanskem zalivu naj bi stal "državni akter"

Skupna preiskava Združenih arabskih emiratov, Savdske Arabije in Norveške je pokazala, da je napade na štiri tankerje pred obalo emirata Fudžajra, ki leži v Omanskem zalivu, najverjetneje izvedel "državni akter".

Napadi so bili namreč "del zapletene in usklajene operacije, ki jo je izvedel akter z veliko operativno zmogljivostjo, najverjetneje državni akter", so v četrtek poudarili predstavniki omenjenih treh držav pri Združenih narodih (ZN).

Za zdaj ni dokazov, da bi bil za napade odgovoren Iran

Začetne ugotovitve preiskave, ki so jo vodili Združeni arabski emirati, so tudi pokazale, da so napadi "zahtevali obveščevalne zmogljivosti za namerno izbiro štirih tankerjev izmed skoraj 200 različnih plovili, ki so bila v času napadov zasidrana pred Fudžajro", so poudarili v povzetku, ki so ga predstavili članom Varnostnega sveta ZN.

ZDA so do zdaj za napade na štiri ladje, med katerimi so bili dva savdska in norveški tanker, krivile Iran, kar pa je Teheran odločno zavrnil. Iran je ob tem pozval k temeljiti preiskavi dogodka in opozoril pred "avanturami" tujih akterjev, ki naj bi želeli ogroziti varnost na morju.

Incident se je zgodil sredi stopnjevanja napetosti med Iranom in ZDA. Washington je na to za izvoz nafte izjemno pomembno območje napotil letalonosilko, da bi zajezil krepitev vpliva Irana. Teheran je napovedal protiukrepe, med drugim blokado strateško pomembne Hormuške ožine, ki povezuje Perzijski zaliv z Omanskim zalivom oziroma Indijskim oceanom.