Za belo silvestrovo bi morali v Grčijo, kjer obilno sneženje povzroča težave

Medtem, ko smo imeli v Sloveniji veččinoma zelen božič in bo takšno po vsej verjetnosti tudi silvestrovo, zima v nekaterih delih Grčije že od konca tedna kaže zobe. Zaradi obilnega sneženja so morali danes približno 40 kilometrov severno od Aten celo zapreti avtocesto, ki povezuje sever in jug države. Številne druge pomembne cestne povezave so prevozne samo z verigami. V Egejskem morju je prekinjena večina trajektnih povezav z otoki.

Snowy greek islands Skopelos | Snow in #greece pic.twitter.com/rYRxkvbHop — Alexandros Chanias (@AlexandrosChan2) December 29, 2019

V središču Aten se temperature trenutno gibljejo okrog ledišča, v osrednjem delu države pa so termometri zvečer pokazali sedem stopinj pod ničlo. Na več območjih na celini in na nekaterih otokih so ostali brez elektrike. Zimske temperature naj bi vztrajale tudi v prihodnjih dveh dneh in v noči na torek na območju Egejskega morja pričakujejo tudi močan veter.

Snow falls over the Acropolis in Athens, Greece, and it’s the most beautiful sight ever. pic.twitter.com/sNwT8OWdCs — Κλαίρη 🇬🇷🇨🇾 (@KlairhA) December 28, 2019

Gre za prvi hladni val letošnje zime v državi. Vse do božiča se je namreč živo srebro na termometrih na jugu države vztrajno vzpenjalo do 20 stopinj Celzija. Ponovno otoplitev vremenoslovci napovedujejo za prihodnji teden, poroča STA.