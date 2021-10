V napadu na mošejo umrlo najmanj 32 ljudi #video

Eksplozija je odjeknila danes v šiitski mošeji med petkovimi molitvami. Sprva vzrok eksplozije ni bil znan, kasneje pa je neimenovan predstavnik talibanov sporočil, da je šlo najverjetneje za samomorilski napad, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Graphic content:Pictures from inside the Imam Bargah mosque show shattered bodies lying on the ground. At least 32 people have been killed and 45 others wounded after an explosion during Friday prayers in the Afghan city of Kandahar.#Afganistan



pic.twitter.com/aBLAB1AnFK