Vozniku iz Trierja očitajo večkratni umor

V torek je 51-letni moški pijan s športnim terenskim vozilom ciljno zapeljal v ljudi v coni za pešce. Pri tem je umrlo pet ljudi, med njimi dojenček star devet tednov in njegov oče. Še 18 ljudi je bilo poškodovanih, med njimi šest huje. Policija je moškega nemudoma prijela, spomni STA.

Preiskovalci domnevajo, da incident ni bil organiziran, niti zaenkrat niso našli kakšnega pisma o prevzemanju odgovornosti. Na vrsti je sedaj osumljeni in kaj bo povedal. Policija je sicer pojasnila, da je moški pripravljen govoriti, vsebine pogovorov pa ni želela razkriti, poroča STA.

V mestu je danes ob znamenitih črnih vratih Porta Nigra potekala žalna slovesnost. Ljudje so ob spomeniku položili številne sveče in rože. Ministrska predsednica Porenja-Pfalške Malu Dreyer je ob vrata položila venec. "Nič, popolnoma nič ne more upravičiti tega brutalnega in groznega dejanja," je povedala.