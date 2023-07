Mitch McConnell je prisotnim novinarjem razlagal, da je senat na dobri poti do potrditve zakona o porabi na področju obrambe in pohvalil dobro sodelovanje med strankama. Nato je otrpnil in približno 20 sekund brez besed strmel v prazno.

Senator John Barrasso iz Wyominga ga je spraševal, ali je z njim vse v redu in ali želi še kaj povedati. Barrasso, ki je sicer zdravnik, je nato skušal McConnlla prepričati, da ga bo pospremil v pisarno, vendar je vztrajal pred mikrofoni, čeprav ni povedal ničesar več.

Videoposnetek McConnllovega nastopa pred novinarji, med katerim je otrpnil:

Senate Minority Leader Mitch McConnell appeared unable to speak halfway through a press conference. He was led away from the press conference and towards his office by fellow GOP Sen. John Barrasso. A short time later, McConnell returned and told CNN's Manu Raju he was "fine." pic.twitter.com/6hdE9nKKoP