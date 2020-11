Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi mož nemškega instituta Robert Koch je dejal, da v Nemčiji zaznavajo majhne, a spodbudne znake skorajšnjega popuščanja rasti števila novih okužb s koronavirusom sars-cov-2, povzročiteljem bolezni covid-19. Toda včeraj so zaznali najvišje število novih okužb v enem dnevu.

"Krivulja se počasi izravnava," je dejal Lothar Wieler, prvi mož instituta Robert Koch, ki deluje kot nemška državna agencija za nadzor bolezni. "Nismo brez moči glede virusa in ukrepi, kot sta ohranjanje razdalje med ljudmi in izogibanje stikov, lahko pomagajo ustaviti pohod bolezni covid-19," je še dejal.

Nemčija včeraj z rekordnim številom novih okužb

Nemčija, ki šteje 83 milijonov prebivalcev, je imela včeraj 23.542 novih primerov, največ od začetka epidemije. To je, preračunano na število prebivalcev Slovenije, okrog 570 novih primerov na dan.

Na prvi pogled visoka številka je glede na število prebivalcev razmeroma nizka in veliko manj neugodna kot marsikje v Evropi, tudi pri nas. Za primerjavo, v Sloveniji imamo te dni malo več kot 1.500 novih primerov na dan.

Včeraj v Nemčiji ugasnilo 218 življenj bolnikov z boleznijo covid-19, od začetka epidemije 12 tisoč.

Reprodukcijsko število v Nemčiji (in tudi Sloveniji) pod ena

A če bi si takšne nemške vrednosti lahko v tem trenutku pri nas samo še želeli, imata Nemčija in Slovenija podobno vrednost enega zelo pomembnega parametra, ki je zanesljivo merilo trenda epidemije. Reprodukcijsko število R, to je število oseb, ki jih okuži vsak okuženi, je pod ena, kar pomeni, da se epidemija upočasnjuje.

Nemško število R je po podatkih instituta Robert Koch trenutno 0,89, a po današnjih besedah vladnega govornika Jelka Kacina niti Slovenija ne zaostaja preveč, saj nam ga je uspelo zbiti z vrednosti nad ena na 0,90.

Obremenitev bolnišnic bo verjetno še rasla

Tudi v Nemčiji, kjer kljub visokim obremenitvam zdravstvenega sistema vendarle ne čutijo takšnega krča in grožnje kot marsikje drugje, svarijo, da spodbudnim podatkom navkljub ostaja tveganje, da bi v prihodnjih tednih naval na bolnišnice dosegel meje njihovih zmogljivosti.

Težji primeri bolezni se namreč največkrat razvijejo sedem do deset dni po okužbi, kar pomeni, da vrhunci bolnišničnih obremenitev praviloma sledijo s takšnim časovnim zamikom glede na vrhunce števila novopotrjenih primerov.

Wieler se v tem trenutku (vsaj med vrsticami) dobro zaveda, da virus ne bo izginil sam od sebe, saj poudarja, da je cilj Nemčije zmanjšati število okuženih tako, da bo zdravstveni sistem lahko omogočal učinkovito in odzivno obravnavo.

Nemški javni prevoz deluje, čeprav občani v velikih mestih sledijo priporočilom in, kjer je le mogoče, gredo peš ali s kolesom. Foto: Srdjan Cvjetović

Pravilo AHA+L+C

Nemčija svoja priporočila občanom povzema s formulo AHA+L+C: razdalja med ljudmi najmanj poldrugi meter (razmik je v nemščini Abstand), redno vzdrževanje higiene, predvsem rok (Hygieneregeln), nošenje mask v zaprtih prostorih in obljudenih odprtih prostorih (Alltagsmasken), redno prezračevanje notranjih prostorov (Lüften) in uporaba aplikacije za lažje ugotavljanje stikov z okuženimi osebami (Corona-Warn-App).

Vsa ta priporočila so seveda uporabna in koristna tudi drugod, Wieler pa meni, da bodo ukrepi AHA+L+C potrebni tudi po odkritju in dostopnosti cepiv(a), ker bo trajalo kar nekaj časa, preden bo distribucija dosegla dovolj veliko število ljudi. Kot je javnosti povedala nemška kanclerka Angela Merkel, šele ko bo imunost dosegla 60 ali 70 odstotkov populacije, bomo lahko rekli, da smo virus "bolj ali manj premagali".

Ena od glavnih opornih točk nemškega pristopa za boj proti epidemiji bolezni covid-19 je v ohranjanju varne razdalje med ljudmi. Foto: Srdjan Cvjetović

Zvezne dežele samostojno odločajo

V Nemčiji imajo pristojnost uvajanja ukrepov posamezne zvezne dežele, zato se ukrepi med njimi nekoliko razlikujejo. Skupni imenovalec ukrepov, ki so jih zaostrili 2. novembra, so zaprte kulturne ustanove in nenujne dejavnosti ter gostinski obrati, ki lahko ponujajo samo dostavo in osebni prevzem.

Angela Merkel se bo znova sestala z voditelji vseh 16 zveznih dežel, kjer bodo razpravljali o ohranitvi ali zaostritvi obstoječih ukrepov. Nekatere dežele so predlagale podaljšanje božično-novoletnih praznikov, kar bi zmanjšalo pogostost stikov med ljudmi in s tem tudi tveganje za hitrejše širjenje okužb.

Glavna železniška postaja v Berlinu Foto: Srdjan Cvjetović

Rahljanja za zdaj še ni na dnevnem redu

Kljub temu, da zdaj popuščanje ukrepov, ki sicer niso tako ostri kot marsikje drugje, še ni na mizi, Merklova še vedno verjame, da bo odgovorno vedenje vseh ustvarilo pogoje za postopno odpiranje v decembru.

Toda odpiranje še ne bo pomenilo razkošnih zabav, temveč majhna družinska zbiranja, je dejala nemška kanclerka in s tem postavila pričakovanja na trdna tla. Pritrdil ji je zdravstveni minister Jens Spahn, ki je izrecno dejal, da bodo letošnji božič spremljale omejitve zaradi trdoživega virusa in da bodo druženja obsegala največ deset ljudi.

Oblasti poudarjajo, da le odgovorno ravnanje vseh omogoča postopno vrnitev v (novo) normalnost. Foto: Srdjan Cvjetović

Kljub visoki starosti ozdravela brez kakršnih koli zapletov

Iz okolice Berlina, natančneje mesta Oranienburg, pa prihaja spodbudna novica o 106-letnici, ki je premagala bolezen covid-19. Odpustili so jo iz bolnišnice, glavni zdravnik Harald Pannwitz pa je pojasnil, da je bilo njeno splošno zdravstveno stanje zelo dobro za njena leta in se je tako lahko uspešno ubranila pred virusom.

Gospa, ki svojega imena ni želela objaviti, ni imela značilnih simptomov bolezni. Ni imela nikakršnih težav z dihanjem, v bolnišnico pa so jo sprejeli zaradi diareje in krčev v trebuhu. Po sprejemu v bolnišnico so jo testirali, zaradi pozitivnega rezultata pa izolirali.

Gospa pa ni edini primer bolnikov v visoki starosti, ki so bolezen premagali brez zapletov. Tudi v bližnjem Berlinu so komaj pred nekaj dnevi iz ene od bolnišnic odpustili 97-letnico, ki je ravno tako premagala novi koronavirus.