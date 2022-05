Velik projekt slovenskega podjetja na Hrvaškem

Včeraj dopoldne je bilo v Kninu uradno odprtje vetrne elektrarne Ljubač, drugega največjega Petrolovega vetrnega parka na Hrvaškem. Za postavitev vetrnih elektrarn imajo na Hrvaškem odlične naravne pogoje, kot sta sonce in veter. Prilagodili so tudi zakonik, poleg tega pa so vlagatelji bili deležni velike podpore lokalne skupnosti, ki je bila pripravljena priključiti nov objekt na mrežo, je ob odprtju pojasnil Jože Bajuk, član uprave Petrola.

Na širnem, neposeljenem, z makijo poraščenem območju Dalmacije je skupina Petrol postavila devet vetrnic oziroma turbin Nordex nazivne moči 3,6 MW s skupno inštalirano močjo 32,4 MW, ki na letni ravni proizvedejo okrog 96 GWh električne energije, kar zadostuje za 30 tisoč povprečnih gospodinjstev.

Vetrno elektrarno je družba Petrol testno zagnala julija lani. Vrednost projekta je znašala 37 tisoč evrov in predstavlja prvi Petrolov projekt na področju proizvodnje električne energije iz OVE brez finančnih podpor ali subvencij.

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri gradnji vetrnice

Vsaka vetrnica je visoka 114 metrov, premer rotorja je 131 metrov, obseg lopatic 13.478 kvadratnih metrov in dolžina lopatic 64,4 metra.

Premer rotorja vetrnice je 131 metrov.

Pod vsako vetrnico je 22 metrov širok temelj, betoniran iz 600 kubičnih metrov betona in 70 ton jekla. Poleg devetih vetrnic je tudi meritveni stolp, ki so ga postavili leta 2006. Uporabili so ga za začetno merjenje hitrosti in kakovosti vetra na lokaciji, je pojasnil Slaven Tudić, direktor družbe TEC Obnovljivi izvori in projektant vetrne elektrarne Ljubač.

Dodal je, da so pri postavitvi vetrnic poleg vseh evropskih direktiv morali upoštevati oddaljenost od ceste, paziti so morali tudi na rimsko cesto, ki vodi mimo, daljnovode, priključno točko, zaščito okolice, ptice, netopirje in druge živali.

Zaščita ptic in oddaljenost od stanovanjskih hiš

Ko govorimo o postavitvi vetrnih elektrarn v Sloveniji, je eno od vprašanj tudi varstvo okolja, zaščita ptic in drugih živali. Obstajajo predpisi Evropske unije, ki jih je treba upoštevati, pove okoljevarstvenik. Glede ptic se uporablja metodologija SNH (Scottish national heritage), ki se neprestano obnavlja, posebna metodologija pa se uporablja tudi za zaščito netopirjev, razvija jo EuroPC.

Kninski župan Marijo Ćaćić je povedal, da je to že druga vetrna elektrarna na njihovem območju, a do zdaj še niso zaznali negativnih vplivov na okolje. "Pomor ptic se še ni zgodil. Imamo veliko nevladnih organizacij, ki skrbijo za zaščito narave. Tudi oni niso zabeležili nikakršni slabih vplivov. Posebej je treba povedati, da je to območje zaščiteno kot projekt Natura 2000 prav zaradi zaščite ptic. Malo nas je bilo strah, da bi ptice zaradi postavitve vetrnic spremenile smer selitvene poti, a se to k sreči ni zgodilo," je dejal Ćaćić.

Prve stanovanjske stavbe so od vetrnic oddaljene 800 metrov, kar so predpisali v prostorskem načrtu. To je povsem dovolj, da zvok vetrnic ne moti prebivalcev, meni župan in dodaja, da tudi tehnologija napreduje in da so novejši generatorji vse tišji. Lokalna skupnost sicer letno od Petrola prejme milijon kun.

Investirali bodo še v tri sončne elektrarne na območju Knina

Z zagonom vetrne elektrarne Ljubač ima Petrol zdaj na Hrvaškem že svoj drugi vetrni park. Leta 2017 so namreč v bližini Šibenika zagnali vetrno elektrarno Glunča, sestavljeno iz devetih turbin, od katerih vsaka prinaša 2,3 MW nazivne moči in zadostuje za 15 tisoč povprečnih gospodinjstev. Skupaj z vetrno elektrarno Ljubač zagotavljata energijo za kar 45 tisoč povprečnih gospodinjstev.

V okviru skupine Petrol poleg dveh vetrnih elektrarn obratuje še 30 manjših sončnih elektrarn in šest malih hidroelektrarn. Večino projektov proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije Petrol izvaja na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji, kjer je velik naravni potencial vetra, sonca in vode.

Pomemben naslednji korak skupine Petrol na poti energetske preobrazbe je izvedba investicije v sončne elektrarne na območju Knina na Hrvaškem. Gre za tri velike sončne elektrarne skupne inštalirane moči 22 MW in s pričakovano proizvodnjo električne energije v višini 29 GWh. Sončne elektrarne, katerih skupna vrednost investicije je ocenjena na 17 milijonov evrov, bodo začele elektriko proizvajati v začetku leta 2023.

Do leta 2025 naj bi bil obseg poslovanja na Hrvaškem enak kot v Sloveniji

Petrol pokriva tri glavna področja: goriva in derivati, trgovsko blago in storitve, energija in rešitve. "Trudimo se oblikovati preprost prehod na obnovljive vire energije in aktivno ustvarjati zeleno prihodnost," je ob odprtju povedala predsednica uprave Petrola Nada Drobne Popović. Skupina Petrol je imela konec leta 2021 skupno inštalirano moč za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov v višini 68,9 MW, je še povedal Bajuk.

Vetrno elektrarno Ljubač sta slavnostno odprla predsednica uprave Petrol Nada Drobne Popović in Boris Antolovič, predsednik uprave Petrol Zagreb. Foto: K. M.

Dodal je, da je lani proizvedla 100 GWh energije, letos načrtuje 160–170 GWh, kar zadostuje za več kot 50 tisoč povprečnih gospodinjstev, do leta 2025 pa želijo z razvojem in izvajanjem projektov proizvodnje električne energije iz OVE, tako za lastne potrebe kot vire pri prodaji električne energije, preseči 160 MW inštalirane moči.

Zaveza prehodu na zeleno energijo pomeni, da bo skupina Petrol v strateškem obdobju 2021–2025 za naložbe v energetsko tranzicijo namenila 35 odstotkov od skupnega investicijskega potenciala v višini 698 milijonov evrov, od tega največji del za investicije v pridobivanje energije iz obnovljivih virov.

Kot je povedala Drobne Popovićeva, želi Petrol na Hrvaškem postati vodilni dobavitelj goriv in trajnostnih energetskih rešitev, do leta 2025 pa naj bi bil obseg poslovanja na Hrvaškem večji kot v Sloveniji.

Povečati število polnilnic za električna vozila

S polnilno infrastrukturo je Petrol prisoten v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji in Črni gori. V regiji imajo in upravljajo več kot 300 polnilnic, od ultra hitrih in hitrih do tistih z običajno močjo polnjenja. V skladu s strategijo bodo imeli do leta 2025 v svoji mreži 1.575 polnilnic za električna vozila.