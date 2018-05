Več kot 1500 ljudi zaprtih, ker so protestirali proti Putinu

Protesti po vsej Rusiji pod sloganom Za nas ni car so potekali pred inavguracijo Putina za nov mandat. Po informacijah nevladne organizacije OVD-info, ki opazuje politične aretacije v Rusiji, je policija v 26 mestih po vsej državi aretirala skoraj 1600 ljudi. Od tega jih je bilo 700 aretiranih v Moskvi in več kot 230 v Sankt Peterburgu.

Marsikje so demonstrante oblasti razgnale. V Moskvi so napovedano mesto protesta zaprli, v Sankt Peterburgu pa so nepričakovano pripravili vaje za vojaško parado 9. maja. Ruske oblasti so demonstracije skušale preprečiti že v prejšnjih dneh, ko so prav tako aretirali več ljudi.

Po navedbah policije se je sicer v Moskvi protesta udeležilo 1500 ljudi, aretiranih pa naj bi jih bilo 300. Organizatorji udeležbo ocenjujejo na več tisoč.

Grobo posredovanje policije

Priče sicer trdijo, da je ruska policija protestnike pretepala s pendreki, jih vlekla po tleh in metala v policijske kombije. 41-letnega Navalnega so prav tako nasilno aretirali kmalu zatem, ko je prispel na shod.

Precej vroče krvi je bilo tudi med opozicijskimi demonstranti in podporniki Kremlja, ki so se prav tako zbrali na ulicah.

Urad visoke zunanjepolitične predstavnice EU Federice Mogherini je obsodil taktiko "policijske brutalnosti in množičnih aretacij" ter pozval k izpustitvi miroljubnih protestnikov.