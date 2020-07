Epidemija se ne umirja, presegli so mejo treh milijonov okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ZDA so v zadnjem dnevu potrdili več kot 58 tisoč novih primerov okužbe s covid-19, kar je največ dnevnih okužb na svetu. Skupno so v ZDA presegli mejo treh milijonov potrjenih okužb.

Epidemija novega koronavirusa se v ZDA ne umirja. Iz številnih zveznih držav poročajo novih primerih. Samo na Floridi so potrdili deset tisoč novih primerov.

Trump grozi z odvzemom proračunskih sredstev, če ne bo odpiranja šol

Foto: Reuters Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo nadaljeval svojo ofenzivo za odpiranje šol po ZDA ter je zagrozil državam in šolskim okrožjem, da jim bo odvzel zvezna sredstva, če bo pouk potekal deloma ali v celoti na daljavo. Napadel je tudi ameriški center za nadzor nad boleznimi (CDC), poroča STA.

Trump je tvitnil, da se ne strinja s priporočili CDC glede odpiranja šol, ker so preostra, predraga in nepraktična. "Sestal se bom z njimi!!!" je tvitnil predsednik ZDA, podpredsednik Mike Pence pa je kmalu zatem dejal, da bo CDC prihodnji teden izdal nova priporočila.

CDC šolam v ZDA priporoča, da šolarji in učitelji nosijo zaščitne maske, kjer je to mogoče, uredijo več prostora med šolskimi klopmi, skrajšajo urnike, malice preselijo iz jedilnic v učilnice ter postavijo pregrade med umivalnike in podobno.