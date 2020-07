Sveži podatki: v sredo potrdili 13 novih okužb

Po tem, ko so v torek potrdili 24 novih okužb, so včeraj potrdili 13 novih okužb. Hospitaliziranih je 15 oseb, kar je eden več kot v torek. Nihče od njih ni na intenzivnih negi, eno osebo pa so odpustili v domačo oskrbo.. Doslej so v Sloveniji potrdili 1.776 okužb.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 8.7.2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 1271

- Št. pozitivnih: 13

- Št. hospitaliziranih: 15

- Št. oseb na intenzivni negi: 0

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 1

- Št. umrlih: 0@MinZdravje @NIJZ_pr pic.twitter.com/tBKb4Hh8b7 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 9, 2020