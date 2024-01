Avtor analize in demograf z Insituta Ivo Pilar Nenad Pokos je za hrvaški časnik Jutarnji list konec prejšnjega tedna poudaril, da se je v Zagrebu leta 2022 rodilo za 7,1 odstotka manj otrok kot v letu 2021. Posebej se je zmanjšalo število tretjerojenih in otrok, ki so sledili tretjerojencem. Od leta 2021 do konca leta 2022 je njihovo število upadlo za 14,3 odstotka, od leta 2019 pa celo za 19,4 odstotka.

Avtor analize in demograf z Insituta Ivo Pilar Nenad Pokos je za hrvaški časnik Jutarnji list konec prejšnjega tedna poudaril, da se je v Zagrebu leta 2022 rodilo za 7,1 odstotka manj otrok kot v letu 2021. Posebej se je zmanjšalo število tretjerojenih in otrok, ki so sledili tretjerojencem. Od leta 2021 do konca leta 2022 je njihovo število upadlo za 14,3 odstotka, od leta 2019 pa celo za 19,4 odstotka. Foto: Shutterstock

Potem ko so v Zagrebu ukinili ukrep starš vzgojitelj, se je v hrvaški prestolnici za skoraj 20 odstotkov zmanjšalo število tretjerojenih otrok, je pokazala analiza hrvaškega demografa Nenada Pokosa. Mestne oblasti zavračajo ugotovitve demografa in vztrajajo, da je šlo za neresen in improviziran ukrep.

Ukrep starš vzgojitelj, po katerem so starši z najmanj tremi otroki v Zagrebu lahko zaprosili za denarno pomoč za vzgojo predšolskih otrok doma, so mestne oblasti na čelu z županom Tomislavom Tomaševićem iz stranke Zmoremo! ukinile leta 2022. Ukrep je leta 2016 uvedel prejšnji zagrebški župan Milan Bandić, zanj pa je mesto porabilo povprečno 5,57 milijona evrov na mesec.

Ukrep so ukinjali postopoma z zmanjševanjem denarne pomoči obstoječim prejemnikom pomoči, medtem ko novih prejemnikov pomoči ni bilo več. Prvi starši vzgojitelji so prenehali prejemati denarno pomoč konec septembra, nato se je njihovo število iz meseca v mesec zmanjševalo, ko so njihovi otroci dopolnili sedem let.

70 milijonov evrov na leto

Avtor analize in demograf z Insituta Ivo Pilar Nenad Pokos je za hrvaški časnik Jutarnji list konec prejšnjega tedna poudaril, da se je v Zagrebu leta 2022 rodilo za 7,1 odstotka manj otrok kot v letu 2021. Posebej se je zmanjšalo število tretjerojenih in otrok, ki so sledili tretjerojencem. Od leta 2021 do konca leta 2022 je njihovo število upadlo za 14,3 odstotka, od leta 2019 celo za 19,4 odstotka.

"Nobenega dvoma ni, da je veliko vlogo pri tem igrala napoved ukinitve ukrepa starš vzgojitelj v letu 2021," je za Jutarnji list dejal Pokos. Dodal je, da podobne rezultate pričakuje tudi za leti 2023 in 2024.

Daniela Širinić iz stranke Zmoremo!, ki je tudi predsednica mestnega odbora za socialno skrb in zdravstvo, meni, da Pokosova utemeljitev ne drži. Za Jutarnji list je poudarila, da stališče mestnih oblasti ostaja enako kot prej in da je šlo pri ukrepu starš vzgojitelj za improvizirano, neresno in neodgovorno politiko. Obenem je izpostavila, da je ukrep mesto stal okoli 70 milijonov evrov na leto, kar je dovolj za izgradnjo vseh vrtcev v Zagrebu.