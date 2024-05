V Veliki Britaniji pridržali migrante, ki jih nameravajo deportirati v Ruando

Migrante so pridržali v zadnjih dneh, niso pa sporočili točnega števila. Predvidoma bodo prvo letalo z migranti v Ruando poslali v roku devet do 11 tednov.

Britanski parlament je zakon o premeščanju prosilcev za azil v Ruando sprejel minuli teden. Veliki Britaniji z opredelitvijo Ruande kot varne države omogoča, da lahko nekatere nedokumentirane migrante izžene v Ruando. Tam bodo lahko ostali, če bodo njihove prošnje za azil uspešne. V Veliko Britanijo se ne bi smeli vrniti.

Deportacije že v teku

Prvega prosilca za azil so v Ruando poslali že v ponedeljek, so potrdili v Londonu. Veliko Britanijo je zapustil prostovoljno in v okviru ločene sheme, potem ko so mu zavrnili prošnjo za azil. V zameno za soglasje, da zapusti državo, naj bi prejel do 3000 funtov, so po navedbah britanskega časnika Times sporočili vladni viri. V Kigali naj bi po pisanju britanskega časnika The Sun odpotoval s komercialnim letom.

Leta 2022 je Rokavski preliv prečkalo rekordnih 45.000 ljudi, v prvih štirih mesecih letošnjega leta pa že več kot 7200 ljudi, kar je največ v tem obdobju doslej. Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

Vlada premierja Rishija Sunaka je boj proti nezakonitim migracijam postavila za prednostno nalogo. Upa namreč, da si bo pred pričakovanimi splošnimi volitvami, ki bodo konec leta, povrnila prednost pred glavno opozicijsko laburistično stranko.

V Ruandi bodo premeščene migrante z veseljem sprejeli

Po navedbah britanske vlade letos v Ruando nameravajo deportirati 5700 migrantov. Vlada v Kigaliju pa se po besedah njene tiskovne predstavnice veseli, da bodo lahko sprejeli tiste, ki jih bodo premestili k njim.

Spornemu zakonu po drugi strani oporekajo človekoljubne organizacije in številni strokovnjaki na področju azilnega prava. Ostro so ga kritizirali tudi Združeni narodi in Svet Evrope.