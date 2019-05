V Tokiu v napadu z nožem smrtni žrtvi, ranjenih več ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V predmestju japonskega glavnega mesta Tokio je danes prišlo do napada z nožem, v katerem sta umrli dve osebi, 17 ljudi, večina med njimi otrok, je bilo ranjenih. Napad je izvedel moški srednjih let, ki je z nožema napadel skupino ljudi na avtobusni postaji.

Napadalec je po napadu zabodel tudi sebe in kasneje zaradi ran umrl v bolnišnici. Vzrok za napad ni znan. Je pa po navedbah očividcev napadalec med napadom kričal: "Ubil vas bom." V napadu je bila med drugim ubita 11-letna šolarka. Zaradi hujših poškodb so morali operirati žensko in tri šolarke.

Napad je pretresel vso Japonsko. Premier Shinzo Abe je izrazil sožalje in zaželel ranjenim hitro okrevanje. "To je zelo grozljiv incident, v katerega so bili vpleteni predvsem mlajši otroci," je dodal v televizijskem nagovoru.

Tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki je danes končal državniški obisk na Japonskem, je družinam žrtev izrekel sožalje.

Japonska, tretje največje gospodarstvo sveta, velja za eno najvarnejših držav sveta. V zadnjih letih se je sicer povečalo število napadov z noži. Za najhujši tovrstni napad zadnjih desetletij velja napad nekega mladega moškega pred tremi leti v domu za osebe s posebnimi potrebami z 19 smrtnimi žrtvami.



Leta 2008 je nek moški v Tokiu zabodel osem ljudi, deset jih je bilo ranjenih. Najprej je s tovornjakom zapeljal v tudi med turisti priljubljeno četrt in nato naključno zabadal mimoidoče. Napadalca so kasneje obsodili na smrt.



Leta 2001 je nek napadalec v eni od osnovnih šol v mestu Ikeda zabodel osem šolarjev.