Izjemno odkritje je pomemben primer rimske ladje, ki se je potopila ob starodavnih pomorskih trgovskih poteh, ko je bila na poti do obale, so povedali strokovnjaki in dodali, da to priča, kako gosta je bila že tedaj pomorska trgovina okoli Rima.

Ladjo so našli s pomočjo inovativne tehnične opreme, ki sta jo zagotovila potapljaški center karabinjerjev iz Genove in potapljaška enota v Rimu. Uporabili so robotski sistem ROV s sonarjem, ki je omogočil celovito kartiranje podvodnega arheološkega najdišča, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

ROME: The wreck of an ancient Roman cargo ship from more than 2,000 years ago has been found off the coast near Rome, the arts squad of Italy's Carabinieri police said.



The ship was located off the port of Civitavecchia, about 80 kilometres (50 miles) north-west of the Italian