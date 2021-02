V Teksasu brez elektrike še manj kot pol milijona odjemalcev

V Teksasu se elektrika vrača, težava pa je tekoča pitna voda. Oblasti so več kot sedem milijonom prebivalcem države naročila, da vodo pred uporabo prekuhajo. Mraz je poškodoval zmogljivosti za proizvodnjo električne energije in drugo infrastrukturo, politiki pa že iščejo izgovore. Guverner Teksasa Greg Abbott je za izpade elektrike skupaj s konservativnimi mediji okrivil "zeleno politiko", piše STA.

Senator Ted Cruz je odpotoval v Mehiko

Zamrznile so turbine na veter, vendar pa je pozabil dodati, da so te zalegle le za tretjino izpada elektrike po državi, ostalo pa so termoelektrarne, jedrske elektrarne in infrastrukturo. V težavah je tudi republikanski zvezni senator iz Teksasa Ted Cruz, ki se je v času, ko so njegovi volivci zmrzovali in umirali, odpravil v mehiški Cancun, poroča STA.

Zima je prizadela osrednji del ZDA od Kanade do Mehiškega zaliva, neurje pa je sedaj zajelo tudi severovzhod. V New Yorku naj bi snežilo vse do petka zvečer. V Little Rocku v Arkansasu so v zadnjih dneh namerili skupaj 38 centimetrov debelo snežno odejo, kar je izenačilo rekord iz leta 1918.

Brez elektrike je še vedno 320.000 odjemalcev v Louisiani, Mississippiju in Alabami, ter 100.000 v Oregonu. V Tennesseeju so s čolni rešili 12 ljudi, ki so padli v reko Cumberland, ko se je zaradi teže snega in ledu porušil pomol. V Illinoisu pa so se sprijaznili, da moškega, ki je padel skozi led reke Detroit ne bodo uspeli rešiti, navaja STA.

Zaradi zimskega neurja umrlo skoraj 40 ljudi

Zaradi zimskega neurja je v zadnjih dneh od konca prejšnjega tedna umrlo že skoraj 40 ljudi. Največ v prometnih nesrečah, veliko pa jih je umrlo zaradi zadušitve, ker so se skušali ogreti na primer v prižganem avtomobilu v garaži.

Elektro podjetja so skozi neurje uvajala rotacijske redukcije ne le v Teksasu, ki ima svoj ločen sistem, ampak vse do Minnesote in Oregona na severu. Led je tudi prekinil oskrbo s pitno vodo v New Orleansu in drugje po jugu ZDA, še navaja STA.