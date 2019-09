V strmoglavljenju helikopterja na Norveškem umrlo šest ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V strmoglavljenju helikopterja na severu Norveške je umrlo vseh šest ljudi na krovu, so danes sporočile norveške oblasti. Policija je že sprožila preiskavo nesreče, ki se je v soboto zgodila na zahtevnem gorskem območju v bližini mesta Alta. Vzrok za nesrečo še ni znan.

Po podatkih policije je bilo na krovu pet domačinov iz mesta Alta, starih od 20 do 30 let, pilot pa je bil švedski državljan. Helikopter je ponujal prevoze udeležencem glasbenega festivala v Alti, po novici o nesreči pa so bili predvideni sobotni koncerti odpovedani.

Helikopter modela AS 350 je upravljalo podjetje Helitrans, ki ima helikopterske baze po vsej Norveški. Policija je napovedala, da bodo v preiskavi sodelovali tudi inšpektorji nacionalne komisije za preiskovanje nesreč.