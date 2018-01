V Sredozemlju potonil čoln s prebežniki, umrlo je najmanj 25 ljudi

Humanitarne organizacije opozarjajo, da se številni prebežniki z gumijastimi čolni še vedno podajajo na nevarno pot do Evrope. Foto: Reuters

Predstavniki nemške humanitarne organizacije Sea Watch, ki pomaga pri reševanju migrantov v Sredozemskem morju, so prek Twitterja sporočili, da je prenapolnjen gumijast čoln s prebežniki potonil severno od Tripolija.

Na prizorišče tragedije je prva prišla italijanska mornarica, ki je rešila 85 ljudi, iz vode pa potegnila osem trupel. Medtem so iz španske humanitarne organizacije Proactiva Open Arms sporočili, da je v nesreči verjetno utonilo na desetine pogrešanih, ki jih pristojni nikoli ne bodo našli.

Begunci s čolni še vedno poskušajo doseči Evropo

Omenjena nesreča ob libijski obali je prva nesreča, v katero so bili v tem letu vpleteni prebežniki. Humanitarne organizacije ob tem opozarjajo, da je čolnov, s katerimi poskušajo obupani prebežniki prek morja doseči Evropo, ogromno in da se številni begunci ne zavedajo nevarnosti tovrstnih potovanj.

V lanskem letu je pri prečkanju Sredozemskega morja med Severno Afriko in Evropo po podatkih Zdravnikov brez meja umrlo najmanj 3.116 ljudi. Vseh ljudi, ki so se podali na to nevarno pot, je bilo okoli 119 tisoč, kar je za tretjino manj kot leta 2016. V prvih šestih dneh letošnjega leta so na varno v Italijo prepeljali več kot 400 prebežnikov, v enakem obdobju lani pa 729.