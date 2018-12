V Rimu za pravice migrantov demonstriralo več tisoč ljudi

Slogan zborovanja je bil Get up stand up, stand up for your rights, navdih zanj so organizatorji dobili v pesmi Boba Marleyja. Več udeležencev je nosilo rumene jopiče po zgledu francoskih protestnikov.

Kot so poudarili v društvu Projekt pravice, ki združuje pravnike in nevladne organizacije za človekove pravice, se je začelo s kriminalizacijo tistih, ki so na morju rešili več tisoč ljudi, sledilo je zaprtje pristanišč za ladje z migranti. "Zdaj so z dekretom notranjega ministra Salvinija odpravili humanitarno zaščito in tako ustvarili množico prisiljenih v življenje v ilegali," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Gradijo vse več zidov, ovir, ograj. Nova italijanska zakonodaja tudi botruje vse večji diskriminaciji ter s tem vse hujši stiski in težavam," je poudaril Sicilijanec Tony Scardamaglia.