Rusija je razglasila izredne razmere

Rusija je spričo čezmejnega vdora ukrajinskih sil na svoje ozemlje v sredo razglasila izredne razmere za obmejno regijo Kursk. Zaradi spopadov so na obeh straneh evakuirali na tisoče ljudi. Ruske oblasti so tudi okrepile varovanje jedrske elektrarne Kursk nedaleč od meje z Ukrajino.

Guverner Kurska Aleksej Smirnov je na Telegramu objavil, da se je s ciljem "odpraviti posledice sovražnih sil, ki prihajajo v regijo", odločil razglasiti izredne razmere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruska nacionalna garda pa je zaradi vdora ukrajinskih sil v kursko regijo okrepila varovanje jedrske elektrarne Kursk, ki se nahaja dobrih 60 kilometrov od ukrajinske meje.

Dodatne sile so bile napotene tudi za boj proti diverzantskim in izvidniškim enotam v regijah Kursk in Belgorod, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila nacionalna garda.

Ukrajinske sile naj bi prodrle do 20 kilometrov globoko na ozemlje Rusije:

A sizeable multi-brigade Ukrainian mechanized offensive launched early yesterday, advancing into Russia’s Kursk Oblast.



Maps posted by Russian sources today indicate Ukrainian forces have pushed nearly 20 kilometers into Russian territory. pic.twitter.com/XQ12z59Ihd — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 7, 2024

Kdo laže o tem, koliko ozemlja so zavzeli Ukrajinci? Celo Rusi trdijo, da so Ukrajinci prodrli zelo globoko.

Obrambno ministrstvo v Moskvi je pred tem sporočilo, da je ruska vojska preprečila prodor ukrajinskih sil v regijo Kursk, ki se je začel v torek zjutraj. Pri tem naj bi ustavila ukrajinsko napredovanje globoko na rusko ozemlje s pomočjo zračnih in topniških napadov.

Spopadi naj bi se sicer nadaljevali tudi danes. Kakšen je obseg škode in napredek ukrajinskih sil pri prodiranju na rusko ozemlje po dveh dneh bojev, za zdaj ni znano, poroča AFP, ki dodaja, da gre za najresnejši napad ukrajinskih sil na rusko ozemlje v zadnjih mesecih, zaradi katerega sta obe državi evakuirali več tisoč civilistov.

Medtem ko Moskva trdi, da so razmere pod nadzorom, pa je več ruskih vojaških blogerjev poročalo o napredovanju ukrajinskih sil globoko na ozemlje regije Kursk.

Ruski predsednik Vladimir Putin je Kijev danes obtožil "obsežne provokacije" in zatrdil, da Ukrajina napada civilne zgradbe in stanovanjske hiše.

Po podatkih ruskih zdravstvenih oblasti je bilo od začetka vdora ukrajinskih sil ubitih najmanj pet ljudi, 31 pa ranjenih.