Na jugu Pakistana je v hudi prometni nesreči, v kateri sta trčila avtobus in tovornjak cisterna, umrlo najmanj 27 ljudi. Obe vozili sta po trku zagoreli, večina žrtev pa je zgorela do neprepoznavnosti.

Nesreča se je zgodila v mestu Hub v bližini pristaniškega mesta Karači. Avtobus s 33 potniki naj bi bil na poti v jugozahodno provinco Balučistan, ko je čelno trčil v cisterno. Vzrok nesreče še ugotavljajo.

Najmanj štiri osebe so prepeljali v bolnišnico

Obe vozili sta po trku zgoreli, žrtve pa so zgorele do neprepoznavnosti, zato bodo za njihovo identifikacijo izvedli testiranje DNK, je dejal predstavnik lokalnih oblasti Shabbir Mengal. Najmanj štiri osebe so prepeljali v bolnišnico v Karačiju.

Hude prometne nesreče so v Pakistanu pogoste, botrujejo pa jim neupoštevanje prometnih predpisov, slabe ceste ter pomanjkljivi varnostni standardi. Po podatkih pakistanskega statističnega urada v prometnih nesrečah vsako leto umre približno 5000 ljudi.