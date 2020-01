V potresu v Turčiji umrlo najmanj 20 ljudi #video

Zaradi potresa z magnitudo 6,8, ki je v petek zvečer prizadel vzhodni del Turčije, se je zrušilo več stavb, prebivalci pa so v preplahu zbežali na ulice. Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 20 ljudi, še okoli tisoč je ranjenih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Oblasti so prebivalce že pozvale, naj se ne vračajo v poškodovane stavbe, na poti na kraj potresa pa je okoli 400 reševalnih ekip s posteljami in šotori. Temperature so se v regiji ponoči in danes zjutraj spustile na –8 stopinj Celzija, zato je pomoč za tiste, ki so ostali brez domov, ključnega pomena.

Foto: Reuters

"Bilo je zelo strašno – na nas je padalo pohištvo. Zbežali smo ven," je za tiskovno agencijo AFP povedal 47-letnik.

Potresi v Turčiji so precej pogosti. Leta 1999 je v mestu Izmit umrlo kar 17 tisoč ljudi.