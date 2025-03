Ključni poudarki dneva:



V zadnjih 48 urah je bilo v Gazi po ponovni okrepitvi izraelskih napadov ubitih 970 ljudi, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navaja današnje sporočilo ministrstva za zdravje v palestinski enklavi.

Zapisali so še, da je skupno število žrtev izraelske agresije v Gazi od ponedeljka opoldne do danes naraslo z 48.577 na 49.547.

Unicef ob tem opozarja, da so "poročila in podobe z območja Gaze po nedavnih napadih več kot grozljivi". Nekateri od napadov naj bi zadeli tudi zavetišča s spečimi otroki in družinami, kar je "še en grozljiv opomin, da nikjer v Gazi ni varno".

Med ubitimi je po njihovih podatkih več kot 130 otrok, kar je največje število smrtnih žrtev med otroki v enem dnevu v zadnjem letu.

Unicef dodaja še, da je dostop do življenjsko pomembne pomoči v Gazo še vedno blokiran. Opozarjajo, da je od prihoda zadnjega tovornjaka s humanitarno pomočjo v Gazo minilo 16 dni, močno okrnjena je tudi oskrba s pitno vodo.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da bodo vsa nadaljnja pogajanja potekala vzporedno z vojaškimi aktivnostmi.

Izraelska vlada je v preteklih tednih večkrat izrazila zahtevo, naj Hamas privoli v podaljšanje prve faze prekinitve ognja, ki se je iztekla 1. marca, in izpusti preostale talce.

Hamas zavrača podaljšanje prve faze in želi preiti na drugo, ki predvideva nadaljnje izmenjave ujetnikov in umik izraelske vojske iz Gaze. Ob tem so potrdili, da so pripravljeni na nadaljevanje pogajanj, vendar vztrajajo, da ni potrebe po novih dogovorih.

V današnjem izraelskem napadu na poslopje Združenih narodov v Gazi je bil ubit tuji uslužbenec te mednarodne organizacije, je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje. Še pet tujcev naj bi bilo hudo ranjenih, prepeljali so jih v bolnišnico v kraju Deir al Balah, navaja francoska tiskovna agencija AFP. I

Izraelska vojska je kasneje zanikala poročila o napadu. "V nasprotju s poročili izraelska vojska ni napadla kompleksa ZN v Deir al Balah. Potrjujem, da tam ni bilo nobene operativne dejavnosti izraelskih sil," je v izjavi za AFP povedal tiskovni predstavnik vojske.

Izrael od začetka agresije v Gazi pred 17 meseci redno cilja poslopja ZN, vključno s šolami z razseljenimi Palestinci, s katerimi je pred vojno upravljala agencija za pomoč palestinskim beguncem UNRWA. Izraelska vojska napade upravičuje z domnevno prisotnostjo pripadnikov palestinskega islamističnega gibanja Hamas v teh objektih.

Po podatkih UNRWA iz konca lanskega leta je bilo v Gazi ubitih 258 uslužbencev UNRWA, poškodovanih ali uničenih pa je bilo dve tretjini poslopij agencije. V izraelskem pridržanju je bilo 31. decembra 2024 še najmanj 20 uslužbencev UNRWA, predhodno izpuščeni pa so opisali izkušnje poniževanj in mučenj.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je v torkovem pogovoru z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarjem kot nesprejemljive označila smrtne žrtve novih napadov na Gazo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kallas je danes novinarjem v Bruslju povedala, da je Sara vprašala o razlogih za obnovljene napade na Gazo, ki so samo v torek terjali več kot 400 palestinskih življenj.

Izraelski minister je v torek po pogovoru s šefico diplomacije EU na omrežju X zapisal, da "brez izpustitve talcev Izrael nima druge možnosti, kot da nadaljuje vojaške operacije". Obenem je poudaril, da ne gre za enodnevni napad - ti so se nato nadaljevali tudi ponoči, ko so izraelske sile po navedbah katarske televizije Al Jazeera ubile najmanj 27 Palestincev.

Kallas je v torkovi skupni izjavi z evropskima komisarkama Dubravko Šuico in Hadjo Lahbib Izrael že pozvala k ustavitvi napadov, palestinsko gibanje Hamas pa k izpustitvi preostalih talcev. "Čas je za prekinitev kroga nasilja," so zapisale.

Visoka zunanjepolitična predstavnica je danes dejala, da bo v nedeljo odpotovala v Egipt, kjer se bo o novih razmerah pogovarjala s predstavniki države gostiteljice, Jordanije, Katarja, Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov.

Izraelski kabinet je po obnovitvi smrtonosnih napadov na Gazo danes v ministrske vrste znova sprejel Itamarja Ben-Gvira. Skrajno desni politik, ki je januarja odstopil zaradi nasprotovanja dogovoru o prekinitvi ognja s palestinskim Hamasom, se vrača na čelo resorja za državno varnost.

Vladni kabinet je danes enotno potrdil vrnitev Ben-Gvirja, potem ko je vladajoča stranka Likud v torek javnost obvestila o obnovitvi koalicijskega sodelovanja s stranko Judovska moč.

Do vrnitve Ben-Gvira prihaja v času krepitve napadov na Gazo, kjer so izraelske sile samo v torek ubile več kot 400 Palestincev. Obstreljevanje opustošene enklave je ponoči terjalo še najmanj 13 novih smrtnih žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Judovska moč je bila ostra nasprotnica januarske sklenitve dogovora o prekinitvi ognja s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, ki ga je Izrael sicer redno kršil, med drugim z blokado dobav pomoči v enklavo.

Judovska moč je imela do izstopa v vladi tri ministre, v 120-članskem parlamentu pa ima šest sedežev. Koalicijo poleg nje sestavlja še sedem strank, ki imajo skupaj v parlamentu 62 sedežev.

Pod ministrstvo za državno varnost, ki ga spet vodi Ben-Gvir, med drugim spada delo policije in zapori ter centri za pridržanje.

Izrael po obnovi napadov na Gazo tudi danes nadaljuje obstreljevanje palestinske enklave, v katerem naj bi bilo ubitih najmanj 14 ljudi. Izraelska vojska je prebivalce pozvala k umiku z več območij na severu in jugu Gaze. Palestinsko islamistično gibanje Hamas je medtem sporočilo, da ostaja odprto za nadaljevanje pogajanj.

V napadu izraelskega drona na šotor blizu območja Al Mavasi, ki je označeno kot humanitarna cona, sta bila ubita dva civilista, še pet ljudi je bilo ranjenih, je ob sklicevanju na zdravnike Rdečega polmeseca poročala palestinska tiskovna agencija Wafa.

Izraelska vojska je navedla, da je obstreljevala vojaško območje Hamasa, od koder naj bi skupina nameravala izstreliti rakete na Izrael. Izraelska mornarica je obstreljevala tudi več plovil ob obali Gaze, ki jih po njenih navedbah uporabljata Hamas in Islamski džihad.

Glede na navedbe virov, ki jih povzemajo tuje tiskovne agencije, je bilo več civilistov ubitih tudi v Han Junisu na jugu Gaze.

Izraelska vojska je danes pozvala k evakuaciji več območij na jugu in severu enklave, češ da gre za bojna območja. Prebivalce so pozvali k umiku v mesti Gaza in Han Junis, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po uveljavitvi krhke prekinitve ognja 19. januarja je Izrael v torek sprožil odtlej najobsežnejši val zračnih napadov na Gazo, v katerih je bilo ubitih več kot 400 ljudi.

Izrael je za obnovo napadov okrivil Hamas, češ da sredi zastalih pogajanj o podaljšanju prekinitve ognja zavrača izpustitev dodatnih talcev. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da bodo vsa nadaljnja pogajanja potekala vzporedno z vojaškimi aktivnostmi.

Foto: Reuters

Izraelska vlada je v preteklih tednih večkrat izrazila zahtevo, naj Hamas privoli v podaljšanje prve faze prekinitve ognja, ki se je iztekla 1. marca, in izpusti preostale talce. Hamas zavrača podaljšanje prve faze in želi preiti na drugo, ki predvideva nadaljnje izmenjave ujetnikov in umik izraelske vojske iz Gaze.

Izrael je prav tako pred drugo fazo premirja s Hamasom zahteval popolno demilitarizacijo palestinske enklave, vendar Hamas razorožitev zavrača. Danes je sicer gibanje sporočilo, da ostaja odprto za nadaljevanje pogajanj. "Hamas ni zaprl vrat pogajanjem, a vztrajamo, da ni potrebe po novih dogovorih," je za AFP dejal predstavnik Hamasa.

Izrael tudi danes nadaljuje obstreljevanje palestinske enklave, v katerem naj bi bilo ubitih najmanj 14 ljudi. Izraelska vojska je prebivalce pozvala k umiku z več območij na severu in jugu Gaze. Palestinsko islamistično gibanje Hamas je medtem sporočilo, da ostaja odprto za nadaljevanje pogajanj, ne vidijo pa potrebe po novem dogovoru. Jemenski hutijevci so danes sporočili, da so že četrtič v 72 urah napadli ameriško floto v Rdečem morju na čelu z letalonosilko Harry S. Truman. Pred tem je osrednje poveljstvo ameriške vojske (Centcom) potrdilo, da nadaljujejo operacije proti upornikom v Jemnu.

Hutijevci, ki od leta 2023 v znak podpore Palestincem v Gazi napadajo ladje zaveznikov Izraela v Rdečem morju in Adenskem zalivu, so danes sporočili, da so z manevrirnimi raketami in brezpilotnimi letalniki četrtič v zadnjih 72 urah napadli ameriško floto v Rdečem morju na čelu z letalonosilko Harry S. Truman.

Hutijevci so z manevrirnimi raketami in brezpilotnimi letalniki četrtič v zadnjih 72 urah napadli ameriško floto v Rdečem morju na čelu z letalonosilko Harry S. Truman. Foto: AP / Guliverimage Pred tem je Centcom potrdil, da ameriške sile izvajajo "neprekinjene operacije proti hutijevskim teroristom, ki jih podpira Iran", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa so se namreč zavezale, da bodo napade na položaje jemenskih upornikov nadaljevale, dokler ti ne bodo prenehali napadati ladij na območju in s tem negativno vplivati na svetovno gospodarstvo.

Po navedbah medijev, povezanih s hutijevci, so ameriške sile pozno v torek napadle območje mesta Sada na severu Jemna, ki velja za zibelko hutijevskega gibanja.

Skupina je sicer odločena, da ameriški napadi ne bodo zamajali njene podpore Palestincem v Gazi. "Agresija ZDA ne bo odvrnila neomajnega in borbenega Jemna od izpolnjevanja verskih, moralnih in humanitarnih dolžnosti do palestinskega ljudstva," so še sporočili danes.