V napadu na vojaško oporišče najmanj 18 mrtvih

Skrajna skupina Boko Haram je v soboto zvečer po lokalnem času v bližini mesta Maiduguri na severovzhodu Nigerije napadla vojaško bazo in dve vasici. Pri tem je umrlo najmanj 18 ljudi, 84 pa je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. To je bil najbolj drzen napad te skrajne skupine v minulih mesecih.

Vojaško oporišče v bližini mesta Maiduguri so najprej napadli samomorilski napadalci, zatem so jo pripadniki Boko Harama še obstreljevali s puškami in raketometi.

"18 teroristov skupine Boko Haram je vkorakalo v vojaško bazo in začelo napad, medtem pa je sedem samomorilskih napadalcev napadlo bližnji vasici Bale Shuwar in Alikaranti," je povedal višji vojaški častnik, ki ni želel biti imenovan.

Po njegovih besedah je skupina napadalcev na vojaške čete izstrelila tudi več raket.

Benlo Dambatto iz državne agencije za obvladovanje izrednih razmer je povedal, da so v napadenih vaseh doslej našli 18 trupel. Zaenkrat še ni znano, ali so med žrtvami le civilisti ali tudi napadalci in vojaki nigerijske vojske.

Do zadnjega kravega napada v bližini Maidugurija je prišlo v petek, ko so štiri najstnice, samomorilske napadalke, napadle bližnje naselje Zawuya in pri tem ubile dva človeka. To je bil sicer prvi napad, odkar je vlada naznanila, da se s skrajno skupino pogaja o prekinitvi ognja.

Skrajna skupina, ki si že od leta 2009 prizadeva za vzpostavitev islamske države, je svoj krvavi pohod začela ravno v mestu Maiduguri, ki je bilo takrat njihova baza.

V napadih te skupine je od začetka upora umrlo najmanj 20 tisoč ljudi, več kot dva milijona pa jih je moralo zapustiti svoje domove.