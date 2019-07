V napadu na migrantski center pri Tripoliju več deset mrtvih

V napadu na center za pridržanje migrantov v predmestju Tadžura je bilo poleg tega ranjenih najmanj 70 migrantov, je povedal tiskovni predstavnik reševalcev Osama Ali.

Opozoril je, da bi se število žrtev lahko povečalo, saj je bilo v hangarju okoli 120 ljudi. Večina žrtev so migranti iz Afrike. V centru je v več poslopjih sicer nameščenih okoli 600 migrantov.

Reševalci pod ruševinami iščejo preživele, na kraju je več deset reševalnih vozil

Sile LNA so sicer v ponedeljek napovedale letalske napade na Tripoli, češ da so izčrpali "tradicionalna vojaška sredstva". Zanikali pa so, da bi izvedli torkov napad na center. Trdijo, da so njihova letala v torek obstreljevala položaje provladnih sil, te pa so odgovorile z raketami, ki so pomotoma zadele migrantski center.

Mednarodno priznana vlada je za napad obtožila Haftarja in poudarila, da je napad treba dodati na seznam resnih "kršitev proti človečnosti", ki so jih zagrešile njegove sile. Obtožili so jih, da so njihova letala center namerno zadela, ter pozvali Združene narode k preiskavi.

Agencija ZN za begunce UNHCR je izrazila resno zaskrbljenost zaradi napada in izpostavila, da civilisti ne bi smeli nikoli biti tarča.

Libija, kjer vlada kaos od strmoglavljenja diktatorja Moamerja Gadafija, je v zadnjih letih postala glavno izhodišče za begunce in migrante iz Afrike, ki želijo v begu pred vojnami in revščino čez Sredozemsko morje priti v Evropo.

Libijska obalna straža, ki sodeluje z EU, mnoge prestreže na morju, tako da je na tisoče nezakonitih migrantov in prosilcev za azil v centrih za pridržanje, kakršen je v Tadžuri. Aktivisti pa opozarjajo, da so razmere v teh centrih nevarne in nečloveške.