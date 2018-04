V napadih v Afganistanu umrlo najmanj 11 otrok in več novinarjev

V samomorilskem napadu na tuji vojaški konvoj je danes na jugu Afganistana umrlo najmanj 11 otrok, ki so bili takrat v bližini. Dva napada pa sta pred tem danes v Kabulu zahtevala najmanj 25 življenj. Umrlo je več novinarjev, med njimi glavni fotograf AFP in 29-letnik, ki je delal za afganistanski BBC.

Odgovornost za napada, v katerih so bili ubiti tudi novinarji, ki so poročali o prvem napadu, je prevzela skrajna skupina Islamska država. Foto: Reuters

V južni provinci Kandahar je eksplodiral avtomobil, napolnjen z razstrelivom. Pri tem je umrlo najmanj 11 otrok, še 16 ljudi pa je bilo ranjenih.

Med ranjenimi so tudi dva pripadnika afganistanskih varnostnih sil in pet romunskih vojakov, ki skrbijo za varnost na letališču v Kandaharju, ki ga uporabljajo tuje vojske. Odgovornosti za ta napad ni prevzel še nihče.

Nekaj ur prej odjeknili že dve eksploziji, druga med novinarji

Zgolj nekaj ur pred zadnjim napadom sta v prestolnici odjeknili dve eksploziji, ki sta po zadnjih podatkih zahtevali najmanj 25 smrtnih žrtev, še 49 ljudi pa je bilo ranjenih. Odgovornost je prevzela skrajna skupina Islamska država.

Prva eksplozija je po navedbah policije odjeknila na nadzorni točki v bližini afganistanske obveščevalne službe. Drugi samomorilski napadalec naj bi se nato predstavljal kot novinar in se razstrelil med množico novinarjev, ki so poročali o prvi eksploziji.

Med smrtnimi žrtvami je po podatkih mednarodne nevladne organizacije Novinarji brez meja devet novinarjev, med njimi tudi glavni fotograf francoske tiskovne agencije AFP Šah Maraj, ki je za AFP delal več kot 20 let. Življenje so izgubili tudi novinarji lokalnih televizij ToloNews, 1TV in Džahan TV.

VIDEO: At least 25 people were killed, including Agence France-Presse chief photographer Shah Marai and five other journalists, when two suicide blasts ripped through Kabul Monday pic.twitter.com/vMMBujoDze — AFP news agency (@AFP) April 30, 2018

Britanski BBC je potrdil, da je bil na vzhodu Afganistana danes ubit tudi njihov novinar Ahmad Šah. Napad se je zgodil v pokrajini Host, ki meji na Pakistan. 29-letnik je za afganistanski servis BBC delal več kot eno leto.

BBC journalist Ahmad Shah, who was killed earlier today. pic.twitter.com/ISxNiEYd0I — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) April 30, 2018

"Kjer so mediji v nevarnosti, so druge človekove pravice še toliko bolj ogrožene"

Pariz je napad najostreje obsodil. Na spletni strani francoskega veleposlaništva v Kabulu so ob tem izrazili podporo svobodi novinarjev in medijev.

Tudi ameriško veleposlaništvo se je poklonilo "pogumnim novinarjem", ki so umrli med opravljanjem svojega dela. "Kjer so mediji v nevarnosti, so druge človekove pravice še toliko bolj ogrožene," so zapisali.