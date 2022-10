V Milanu napadalec z nožem ubil eno osebo, med ranjenimi tudi nogometaš Arsenala #video #foto

At least one person is dead and four are injured, including a player for English soccer team Arsenal, after a stabbing attack in Italy https://t.co/rw7UwMnhpf

46-letni moški je v četrtek s police v supermarketu Carrefour vzel nož in začel naključno napadati ljudi. "Mladi uslužbenec supermarketa je zaradi poškodb žal izgubil svoje življenje," je povedal predsednik dežele Lombardija Attilio Fontana in kasneje na družbenih omrežjih zapisal, da življenja preostalih poškodovanih niso ogrožena.

Smrt uslužbenca je potrdilo tudi podjetje Carrefour in izreklo sožalje družinam vseh žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Foto: Reuters

Fontana se je zahvalil zaposlenim, strankam in policiji, ki so posredovali, da bi ustavili napadalca, ter zdravstvenemu osebju, ki je pomagalo poškodovanim.

Our thoughts are with Pablo Mari and the other victims of today's dreadful incident in Italy.



We have been in contact with Pablo’s agent who has told us he’s in hospital and is not seriously hurt.