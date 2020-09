V Londonu kompromis glede spornega zakona o notranjem trgu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski poslanci so danes dosegli kompromisni dogovor z vlado, ki jim daje pravico veta glede tega, ali sme vlada kršiti določbe izstopnega sporazuma z EU. Dogovor sicer po poročanju francoske tiskovne agencije AFP po vsej verjetnosti ne bo pomiril zaskrbljenosti, ki jo je London v EU sprožil s predlogom spornega zakona o notranjem trgu.

Konservativni britanski premier Boris Johnson je Bruselj v začetku meseca razjezil s predlogom zakona o notranjem trgu, ki ureja trgovanje znotraj Združenega kraljestva po brexitu, in po katerem bi britanski ministri dobili moč, da po potrebi kršijo oziroma ne spoštujejo nekaterih glavnih določb lani izpogajanega izstopnega sporazuma z EU, piše STA.

Predlog med drugim predvideva, da ne bi uvedli novih kontrol nad blagom na poti iz Severne Irske v druge dele države. Poleg tega bi britanskim ministrom omogočil prilagoditev ali neupoštevanje pravil glede pretoka blaga, ki bodo začela veljati 1. januarja, če London in Bruselj ne bosta dosegla trgovinskega dogovora. Če bi bil zakon sprejet v prvotni obliki, bi kršil ključne dele protokola o Severni Irski. Gre za del sporazuma o brexitu, katerega namen je preprečiti trdo mejo na irskem otoku.

V uniji očitke premierja ostro zavračajo

Johnson je sicer poslancem minuli teden zatrdil, da so sporna pooblastila potrebna le za primer, če bi EU uresničila svoje grožnje in skušala vzpostaviti carinske meje v Veliki Britaniji ter celo preprečiti dostavo hrane na Severno Irsko, piše STA.

V uniji tovrstne očitke premierja ostro zavračajo in so od Londona terjali umik tistih delov zakona, ki niso v skladu z izstopnim dogovorom, v nasprotnem primeru pa zagrozili z morebitnim pravnim postopkom in protiukrepi v okviru pogajanj o prihodnjem trgovinskem sporazumu.

Foto: Reuters

Proti predlogu so se izrekli celo nekateri konservativni poslanci in zagrozili, da bodo glasovali proti, če ne bo ustrezno dopolnjen. Celo sama vlada je bila prisiljena priznati, da bi potrditev zakona v načrtovani obliki pomenila kršitev mednarodnopravnih obveznosti.

Rešitev je prišla nocoj, tik pred predvidenim glasovanjem o predlogu zakona, v obliki kompromisnega amandmaja, ki je bil predhodno usklajen s premierjem. V skladu z amandmajem bodo morali poslanci potrditi oziroma bodo imeli zadnjo besedo glede tega, ali smejo ministri dejansko uporabiti pristojnosti, ki jim omogočajo nespoštovanje izstopnega dogovora, piše STA.

Velika Britanija dobiva moč, da krši dogovor z EU

Amandma je bil sprejet brez formalnega glasovanja in je očitno - vsaj za silo in kljub nezadovoljstvu Bruslja, saj London z njim dejansko še vedno dobiva moč, da krši dogovor z EU - utišal uporniške torijce, ki so grozili z glasovanjem proti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot še poroča AFP, bo predstavniški dom v začetku prihodnjega tedna nadaljeval z razpravo o predlogu zakona in nato v torek glasoval, ali naj gre ta v nadaljnji postopek v lordsko zbornico, zgornji dom britanskega parlamenta. Tam se obeta novih nekaj tednov razprave, preden bi lahko bil zakon dejansko sprejet, še piše STA.