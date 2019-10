V Kijevu protestirali proti posebnemu statusu Luganska in Donecka

Dogovor o ureditvi posebnega statusa za konfliktna območja so v začetku meseca dosegli predstavniki ukrajinske vlade in proruskih separatistov.

Dogovor o ureditvi posebnega statusa za konfliktna območja so v začetku meseca dosegli predstavniki ukrajinske vlade in proruskih separatistov. Foto: Reuters

V ukrajinski prestolnici Kijev se je danes zbralo okoli deset tisoč protestnikov, ki nasprotujejo načrtu o podelitvi posebnega statusa regijama Lugansk in Doneck na vzhodu Ukrajine. Dogovor o ureditvi posebnega statusa za konfliktna območja so v začetku meseca dosegli predstavniki ukrajinske vlade in proruskih separatistov.

Protestniki, med katerimi je bil tudi nekdanji ukrajinski predsednik Petro Porošenko, so na osrednjem kijevskem trgu, znanem kot Majdan, vzklikali Ne predaji!. Nekateri med njimi so nosili transparente proti aktualnemu ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu.

Protestniki nasprotujejo posebnemu statusu regij na vzhodu države

Po prepričanju protestnikov pomeni privolitev v širšo avtonomijo za samooklicani regiji Lugansk in Doneck izdajo ukrajinskih interesov. Porošenko, ki je bil poražen na aprilskih predsedniških volitvah, se je množici pridružil proti koncu zborovanja. Več tisoč protestnikov se je kasneje sprehodilo proti predsedniški in parlamentarni zgradbi. "Skupaj bomo zmagali!" je dejal 54-letni Porošenko. Ukrajincem se je pri tem zahvalil, da so šli na ulice.

Protestnikom se je pridružil tudi nekdanji ukrajinski predsednik Petro Porošenko. Foto: Reuters

Predstavniki ukrajinske vlade in proruskih separatistov iz Luganska in Donecka so v torek v Minsku podpisali sporazum o časovnem poteku ureditve posebnega statusa za konfliktna območja pod pogojem, da bodo tam izvedli svobodne in poštene volitve v skladu z ukrajinsko ustavo.

Dogovor bi lahko vodil v nov vrh tako imenovane normandijske četverice, na katerem Francija, Nemčija, Ukrajina in Rusija iščejo rešitev za pet let trajajoč konflikt na vzhodu Ukrajine. Doseženi sporazum je bil glavni pogoj Moskve za srečanje normandijske četverice, ki ga bo gostil francoski predsednik Emmanuel Macron.