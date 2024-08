V Južnokitajskem morju novo trčenje kitajskih in filipinskih plovil #video

V Južnokitajskem morju sta v nedeljo trčili ladji kitajske in filipinske obalne straže, državi pa si v današnjih izjavah medsebojno pripisujeta krivdo za incident, poročajo tuje tiskovne agencije. Gre za novo zaostrovanje med Kitajsko in Filipini, ki imata v teh vodah dolgo zgodovino ozemeljskih sporov.

Predstavnika obalnih straž Kitajske in Filipinov sta danes potrdila, da je prišlo do trčenja v bližini atola Sabina Shoal v Južnokitajskem morju, ki leži približno 140 kilometrov zahodno od filipinskega otoka Palawan in okrog 1.200 kilometrov od kitajskega otoka Hainan.

Tiskovni predstavnik obalne straže Filipinov je navedel, da je bilo v incident vpleteno večje število plovil. Kitajska plovila so po njegovih besedah v nedeljo večkrat trčila v dve filipinski ladji in pri obeh povzročila škodo na trupu, pri eni izmed ladij naj bi bil poškodovan tudi motor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: CHINA COAST GUARD VIA WEIBO / CCTV via Reuters Predstavnik kitajske obalne straže pa je omenil le eno trčenje, ki ga je pripisal "neprofesionalnemu in nevarnemu ravnanju" posadk filipinskih plovil. "Filipinsko stran strogo opozarjamo, naj takoj ustavi kršitve in provokacije," je dodal.

Peking filipinsko obalno stražo obtožuje, da so njena plovila nezakonito vstopila v kitajske vode, ignorirala izdana opozorila in namerno povzročila trčenje. V Manili te trditve zanikajo in trdijo, da so trčenja povzročila kitajska plovila.

Foto: CHINA COAST GUARD VIA WEIBO / CCTV via Reuters

Manila in Peking sta se na strateški pomorski poti v Južnokitajskem morju zapletla že v številne incidente. Med drugim je v zadnjih mesecih prišlo do več trčenj med plovili obeh držav. Kitajska si sicer lasti skoraj celotno Južnokitajsko morje in zavrača ozemeljske težnje drugih držav, vključno s Filipini, zavrača pa tudi mednarodno sodbo, po kateri kitajske zahteve nimajo pravne podlage.