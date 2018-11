V Južni Koreji zaprli največjo klavnico psov

Južnokorejske oblasti so danes začele rušiti največji kompleks klavnic psov v državi. Kljub večstoletni tradiciji so tudi v državi na jugu Korejskega polotoka vedno bolj glasni aktivisti, ki pozivajo h koncu uživanja pasjega mesa.

V Južni Koreji vsako leto pojedo okoli milijon psov, ki veljajo predvsem za specialiteto v poletnih mesecih. Mnogi verjamejo, da njihovo rdeče meso dvigne raven energije.

A tradicija je v zadnjih letih požela številne kritike doma in po svetu, saj so postali štirinožci primarno hišni ljubljenčki in ne živina. Tako je med mladimi v Južni Koreji postalo uživanje pasjega mesa tabu.

Klavnice bodo podrli v nekaj dneh

Kompleks v mestu Seongnam, južno od prestolnice Seul, je bil sestavljen iz najmanj šestih klavnic psov, kjer so lahko hkrati zadrževali po več sto psov. Bil pa je tudi glaven vir pasjega mesa za restavracije po državi.

Kot so povedale lokalne oblasti, bodo kompleks porušili in očistili v nekaj dneh ter ga nato spremenili v javni park. Aktivisti so opozarjali predvsem na slabe razmere v klavnici, kjer so pse ubijali z elektrošoki in na druge krute načine.

Gre za zgodovinski trenutek

"To je zgodovinski trenutek," so se na zaprtje klavnice odzvali korejski zagovorniki pravic živali KARA. Po njihovem mnenju bo zdaj sledilo zaprtje še več klavnic po državi in posledično zmanjšanje obsega industrije s pasjim mesom.

Glede na lansko javnomnenjsko raziskavo 70 odstotkov Južnih Korejcev ne uživa pasjega mesa, a jih je le 40 odstotkov prepričanih, da bi morali uživanje tega mesa prepovedati. Okoli 65 odstotkov vprašanih bi celo podprlo klavnice psov, če bi bile te bolj humane.