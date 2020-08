V Južni Afriki umrl najstarejši moški na svetu

Fredie Blom se je rodil 8. maja 1904 in je leta 1918 kot edini v družini preživel špansko gripo. Svojih otrok ni imel, je pa kot oče skrbel za tri otroke, ki jih je pred poroko z njim imela njegova dolgoletna soproga Jeanette. Kasneje je dobil pet vnukov.

#FredieBlom One of South Africa’s oldest men Fredie Blom affectionately known as “Oupa” has passed away at 116 yo. He died at Tygerberg Hospital this morning. Oupa was born in the Eastern Cape in 1904. The Delft Senior Forum says he was a hero in the community. Pic supplied. JK pic.twitter.com/O8DK1Nw1g3