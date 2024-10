Na severu Norveške se je danes iztiril vlak z več deset potniki na krovu, pri čemer je umrl en človek, še štirje so bili poškodovani, so sporočile oblasti. Območje je po navedbah policije v času nesreče prizadel plaz in na vlak so na poti iz Trondheima v mesto Bodo padle skale.

Na krovu je bilo vsega skupaj 55 ljudi, ki so jih po nesreči po navedbah policije evakuirali z vlaka. Na prizorišče so napotili tri helikopterje in reševalne službe.

Območje je po navedbah policije v času nesreče prizadel plaz. Foto: Reuters

Po klančini ob železniški progi so po iztirjenju zdrseli lokomotiva in prvih pet vagonov vlaka. Pred dvigom in umikom vlaka bodo geologi izvedli preiskavo terena. Glede na navedbe očividcev so se na tire skotalile velike skale.