V Italiji kmalu konec nakupovanja ob nedeljah in praznikih

Italijanski minister za industrijo in podpredsednik vlade Luigi Di Maio je danes napovedal, da italijanska nakupovalna središča ob nedeljah in državnih praznikih ne bodo več odprta. Kot je pojasnil v mestu Bari, kjer se udeležuje poslovnega sejma, morajo imeti zaposleni zagotovljen prost dan.

"Do konca leta bomo zagotovo potrdili zakon za zaprtje nakupovalnih središč ob nedeljah in državnih praznikih," je dejal vodja Gibanja petih zvezd.

"Korak, ki uničuje italijanske družine"

Vlada nekdanjega premierja Maria Montija je leta 2011 liberalizirala delovni čas trgovin. Skladno z reformo so lahko trgovine odprte 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Di Maio je ta ukrep označil za korak, ki "uničuje italijanske družine", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V parlamentu so že predstavili predlog zakona, skladno s katerim bodo trgovine ob nedeljah in praznikih zaprte. Osnutek sicer dovoljuje tudi določene izjeme, kot so lokali in restavracije ter trgovine v turističnih krajih.

Razveljavitev reforme iz leta 2011 med drugim podpira tudi do priseljencev sovražna Liga, sicer koalicijska partnerica Gibanja petih zvezd.

Gre tudi za zaščito manjših trgovcev

Stranki želita s spremembo delovnega časa trgovin tudi zaščititi manjše trgovce pred konkurenco veleblagovnic in nakupovalnih središč, ki imajo več zaposlenih in lahko tako lažje organizirajo nedeljske izmene.

Omejitev obratovanja trgovin močno podpira tudi katoliška cerkev. Po njenem mnenju bi morale biti namreč nedelje namenjene počitku in bogoslužju.