V Indiji poplave zahtevale več kot 400 žrtev

V poplavah je bilo uničenih več kot deset tisoč kilometrov cest in okoli 50 tisoč domov. Tako se je 1.028.000 ljudi moralo zateči v okoli 3.200 zasilnih bivališč po vsej zvezni državi. V ponedeljek so našli še šest trupel, s čimer je število smrtnih žrtev od junija, ko se je začelo monsunsko obdobje, preseglo 410.

Reševalne operacije se trenutno osredotočajo na eno najhuje prizadetih mest Čenganur, kjer je na cestah še vedno 60 centimetrov vode, saj je deževalo tudi danes. Tam je v poplavljenih domovih še vedno ujetih več tisoč ljudi.

Na poplavljena območja medtem z več deset helikopterji in tudi droni dostavljajo hrano, vodo in zdravila. Do zdaj so iz tujine in drugih delov Indije prejeli že več sto milijonov ameriških dolarjev pomoči, ki jo v zvezni državi potrebujejo za odpravo škode v višini tri milijarde dolarjev.

Obdobje monsunov med junijem in septembrom Indiji običajno prinese močno deževje, ki je ključnega pomena za kmetijstvo, a včasih, kot tokrat, povzroča tudi veliko uničenje.